Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
фото з відкритих джерел

МЗС Росії засудило рішення Трампа ввести 25% мита проти будь-якої держава, що веде бізнес із Іраном 

Міністерство закордонних справ РФ назвало ці погрози «категорично неприйнятними» та попередило, що будь-які такі удари матимуть «катастрофічні наслідки» для ситуації на Близькому Сході та глобальної безпеки. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

МЗС Росії також розкритикувало те, що назвало «зухвалими спробами шантажувати іноземних партнерів Ірану шляхом підвищення торговельних тарифів».

У заяві російського МЗС зазначалося, що протести в Ірані були спровоковані соціальними та економічними проблемами, що виникли внаслідок західних санкцій. Також засуджувалися «ворожі зовнішні сили» за спробу «використати зростаючу соціальну напруженість, що виникла в результаті цього, для дестабілізації та знищення іранської держави» та звинувачувалися в тому, що «спеціально навчені та озброєні провокатори, які діють за вказівками з-за кордону», прагнули спровокувати насильство.

Міністерство висловило сподівання на поступову стабілізацію ситуації в Ірані та порадило громадянам Росії в Ісламській Республіці утриматися від відвідування місць скупчення людей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном.

Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента Дональда Трампа з вимогою вжити найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану. Політик назвав аятолу Алі Хаменеї «Гітлером нашого часу».

До слова, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

