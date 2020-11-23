Сейм Литви зупинить роботу через коронавірус

Парламент призупинить роботу з середи 25 листопада до 3 грудня

Сейм Литви на тиждень призупинить роботу через погіршення ситуації з коронавірусом. про це заявила спікерка сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, повідомляє LRT.

Зазначається, що парламент призупинить роботу з середи 25 листопада до 3 грудня.

«З огляду на погіршення епідемічної ситуації, ми вирішлили призупинити засідання після цього вівторка і зробити перерву у роботі сейму на тиждень», ─ повідомила спікер сейму.

У цей період пленарних засідань не буде, інші справи вирішуватимуться або дистанційно, або будуть відкладені.

За словами Вікторії Чміліте-Нільсен, про нові випадки зараженння серед депутатів не повідомлялося, але зросла кількість тих, кому довелося самоізолюватися. Наразі у країни ще немає законодавства, яке б дозволило дистанційну роботу Сейму.

Минулого тижня спікерка та ще один парламентар отримали позитивні тести на коронавірус. Наголошується, що це вже не перші випадки захворювання серед депутатів литовського Сейму.

Спершу повідомлялося, що призупиняти роботу Сейму через це не планують.

До відома, литовський парламент має затвердити склад нового уряду після парламентських виборів.

Кандидатури уряду на чолі з прем’єркою Інгрідою Шимоніте були внесені минулого тижня. Згідно зі статутом, сейм має винести це питання на голосування протягом тижня.

Як повідомлялося, у світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали - 40,7 млн людей.