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    Шантаж спрацював? Стало відомо, чому Онуфрій прийшов на спільний молебень і парад

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    На вимогу РПЦ в Україні Офіс Президента України не покликав на молебень за Україну Вселенського Патріарха Варфоломія - Шантаж спрацював? Стало відомо, чому Онуфрій прийшов на спільний молебень і парад

    На вимогу РПЦ в Україні Офіс Президента України не покликав на молебень за Україну Вселенського Патріарха Варфоломія

    Фото: Андрій Ковальов/Facebook

    Московська церква вимагала від влади не запрошувати Варфоломія, інакше вона проігнорує заходи до Дня Незалежності

    Президент України Володимир Зеленський запросив Вселенського Патріарха Варфоломія взяти участь у традиційному молебні за Україну у Софії Київській до Дня Незалежності, але в останній момент скасував своє запрошення. Про це повідомив історик, релігієзнавець Андрій Ковальов на своїй сторінці у Facebook.

    «Сталося це на вимогу ділків Російської Православної Церкви в Україні. Натомість на молитву до Софії припхалися неканонічні діячі РПЦ в Україні: «Онуфрій» Березовський, «Антоній» Паканич, а також «Іона» Черепанов», – написав Ковальов.

    За словами релігієзнавця, особливий тиск на президента чинив олігарх Вадим Новінський. «Кажуть, що Зеленського ніби-то особливо активно шантажував протодиякон РПЦ і олігарх Вадим Новінський, який останнім часом не вилазить з Офісу Президента, де часто зустрічається з Єрмаком, Подоляком і очевидно часу-від-часу особисто з Зеленським.

    А зараз всі діячі РПЦ навипередки кічаться, що мовляв «влада їх почула і не пустила на молитву Патріарха Варфоломія». Навіщо Зеленський запрошував в Україну Всесвятійшого Патріараха Варфоломія, щоб потім не запросити його на молитву до Софії і на урочисте засідання до Верховна Рада України?

    Не секрет, що в оточенні Зеленського дуже багато адептів і лобістів Московського Патріархату, як наприклад його близький друг – лейтенант Баканов. Але хіба Зеленський не розуміє, що загравання з Московським Патріархатом не піде йому на користь?», – зазначив Ковальов.

    Пропагандисти РПЦ уже встигли повідомити, що до їхніх вимог дослухалися і не покликали Вселенського Патріарха Варфоломія на молебень за Україну.

    Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

    Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

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    Теги: церква Верховна Рада РПЦ Володимир Зеленський президент Вселенський патріарх Варфоломій влада Андрій Ковальов
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    Шантаж спрацював? Стало відомо, чому Онуфрій прийшов на спільний молебень і парад