Шантаж спрацював? Стало відомо, чому Онуфрій прийшов на спільний молебень і парад

На вимогу РПЦ в Україні Офіс Президента України не покликав на молебень за Україну Вселенського Патріарха Варфоломія

Московська церква вимагала від влади не запрошувати Варфоломія, інакше вона проігнорує заходи до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський запросив Вселенського Патріарха Варфоломія взяти участь у традиційному молебні за Україну у Софії Київській до Дня Незалежності, але в останній момент скасував своє запрошення. Про це повідомив історик, релігієзнавець Андрій Ковальов на своїй сторінці у Facebook.

«Сталося це на вимогу ділків Російської Православної Церкви в Україні. Натомість на молитву до Софії припхалися неканонічні діячі РПЦ в Україні: «Онуфрій» Березовський, «Антоній» Паканич, а також «Іона» Черепанов», – написав Ковальов.

За словами релігієзнавця, особливий тиск на президента чинив олігарх Вадим Новінський. «Кажуть, що Зеленського ніби-то особливо активно шантажував протодиякон РПЦ і олігарх Вадим Новінський, який останнім часом не вилазить з Офісу Президента, де часто зустрічається з Єрмаком, Подоляком і очевидно часу-від-часу особисто з Зеленським.

А зараз всі діячі РПЦ навипередки кічаться, що мовляв «влада їх почула і не пустила на молитву Патріарха Варфоломія». Навіщо Зеленський запрошував в Україну Всесвятійшого Патріараха Варфоломія, щоб потім не запросити його на молитву до Софії і на урочисте засідання до Верховна Рада України?

Не секрет, що в оточенні Зеленського дуже багато адептів і лобістів Московського Патріархату, як наприклад його близький друг – лейтенант Баканов. Але хіба Зеленський не розуміє, що загравання з Московським Патріархатом не піде йому на користь?», – зазначив Ковальов.

Пропагандисти РПЦ уже встигли повідомити, що до їхніх вимог дослухалися і не покликали Вселенського Патріарха Варфоломія на молебень за Україну.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.