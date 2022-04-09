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    Ще десять тіл загиблих дістали з-під завалів у Бородянці

    Під час розбору завалів Бородянки&nbsp; &nbsp; - Ще десять тіл загиблих дістали з-під завалів у Бородянці

    Під час розбору завалів Бородянки   

    Фото: ДСНС

    В ДСНС вже не сподіваються знайти мешканців міста живими

    Ще десять тіл загиблих мешканців Бородянки вдалося сьогодні витягти рятувальникам. Про це заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк розповів у суботу, 9 квітня, в ефірі інформаційного марафону.

    «Наразі підрозділами ДСНС проводяться роботи по семи житлових будинках. Це дві панельні дев’ятиповерхівки та п’ять п’ятиповерхівок. На двох будинках на сьогоднішній день роботи завершені», – сказав він.

    Рятувальник уточнив, що вісім тіл дістали з-під завалів найбільш зруйнованих дев’ятиповерхівок та два тіла виявили у п’ятиповерхових будинках. Загалом з початку доби у завалах в Бородянці виявили 10 тіл.

    Данилюк зазначив, що найбільше постраждала центральна частина селища, де окупанти били ракетними ударами з літаків.

    «Саме по панельних будинках, які повністю руйнуються – складаються, як карткові. Крім того, є дуже багато пошкоджень по приватному сектору, але поки розбираємо багатоповерхівки, тому що там у підвалах є тіла загиблих людей», – пояснює Данилюк.

    За його інформацією, роботу на об’єктах ускладнюють панелі та перекриття, які провисли і можуть обвалитися. Рятувальники намагалися пробратися у підвали з бічних входів будинків, але вони повністю завалені. До робіт активно залучають волонтерів.

    «Щоденно залучають близько 80-ти добровольців, які допомагають очищати вулиці і під’їздні шляхи, а також нескладні завали. Також волонтерами забезпечується харчування рятувальників і надається допомога населенню як харчуванням, так і одягом», – зазначив рятувальник.

    На питання, чи можуть під завалами ще лишатися живі люди, Данилюк відповів, що надія завжди повинна бути, але, судячи з характеру руйнувань, це малоймовірно.

    Як повідомлялося раніше, у перші дні після визволення міста на розборі завалів у Бородянці працювали 208 рятувальників та 41 одиниця техніки.

    Нагадаємо, що окупанти в Бородянці розгромили школу, залишивши після себе лайливі написи на адресу українців.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Київщина рятувальники Україна харчування окупація #stoprussia
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    Ще десять тіл загиблих дістали з-під завалів у Бородянці