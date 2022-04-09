Ще десять тіл загиблих дістали з-під завалів у Бородянці

В ДСНС вже не сподіваються знайти мешканців міста живими

Ще десять тіл загиблих мешканців Бородянки вдалося сьогодні витягти рятувальникам. Про це заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк розповів у суботу, 9 квітня, в ефірі інформаційного марафону.

«Наразі підрозділами ДСНС проводяться роботи по семи житлових будинках. Це дві панельні дев’ятиповерхівки та п’ять п’ятиповерхівок. На двох будинках на сьогоднішній день роботи завершені», – сказав він.

Рятувальник уточнив, що вісім тіл дістали з-під завалів найбільш зруйнованих дев’ятиповерхівок та два тіла виявили у п’ятиповерхових будинках. Загалом з початку доби у завалах в Бородянці виявили 10 тіл.

Данилюк зазначив, що найбільше постраждала центральна частина селища, де окупанти били ракетними ударами з літаків.

«Саме по панельних будинках, які повністю руйнуються – складаються, як карткові. Крім того, є дуже багато пошкоджень по приватному сектору, але поки розбираємо багатоповерхівки, тому що там у підвалах є тіла загиблих людей», – пояснює Данилюк.

За його інформацією, роботу на об’єктах ускладнюють панелі та перекриття, які провисли і можуть обвалитися. Рятувальники намагалися пробратися у підвали з бічних входів будинків, але вони повністю завалені. До робіт активно залучають волонтерів.

«Щоденно залучають близько 80-ти добровольців, які допомагають очищати вулиці і під’їздні шляхи, а також нескладні завали. Також волонтерами забезпечується харчування рятувальників і надається допомога населенню як харчуванням, так і одягом», – зазначив рятувальник.

На питання, чи можуть під завалами ще лишатися живі люди, Данилюк відповів, що надія завжди повинна бути, але, судячи з характеру руйнувань, це малоймовірно.

Як повідомлялося раніше, у перші дні після визволення міста на розборі завалів у Бородянці працювали 208 рятувальників та 41 одиниця техніки.

Нагадаємо, що окупанти в Бородянці розгромили школу, залишивши після себе лайливі написи на адресу українців.