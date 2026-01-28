Головна Новини
search button user button menu button

Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Федоров розповів, що Україна узгодила з Францією передачу літаків та ракет
Telegram/zedigital

Йдеться про літаки Mirage 2000-5 і боєприпаси до систем ППО SAMP/T та Crotale

Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції, а також ракет до різних систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова після його розмови з французькою колегою Катрін Вотрен.

За словами Федорова, під час спілкування сторони обговорили можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage. Міністр наголосив, що таке постачання суттєво посилить спроможності України в повітрі. «Очікуємо на додаткове постачання літаків – це суттєве підсилення наших спроможностей у повітрі», – написав він у соцмережах, не уточнюючи кількості та строків.

Крім того, Україна очікує на постачання Францією ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони SAMP/T і Crotale, а також далекобійних засобів ураження. «Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва», – зазначив Федоров.

Також міністр подякував Франції за принципову позицію у протидії так званому «тіньовому флоту» Росії та за тривалу військово-технічну співпрацю. За словами Федорова, внесок Франції у розвиток українських протиповітряних та авіаційних спроможностей уже має практичний ефект і безпосередньо працює на захист українського неба.

У жовтні президент Франції Еммануель Макрон заявляв про намір передати Україні більше винищувачів Mirage. На той момент Україна, за відкритими даними, вже мала три літаки з шести обіцяних, при цьому один із них було втрачено. 

До слова, прокуратура французького міста Марсель взяла під варту капітана танкера «Грінч» «тіньового флоту» Росії. Прокуратура збирається допитати екіпаж щодо дій та шляху танкера. Також правоохоронці проведуть низку перевірок танкера.

Читайте також:

Теги: Франція Україна винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вирішальний етап війни попереду. Чи витримає Росія?
Вирішальний етап війни ще попереду
6 сiчня, 12:08
Поразка України або поступки Путіну будуть сприйняті американським істеблішментом як особистий провал Трампа
Чому Трамп має відмовитися від підтримки Путіна
Вчора, 10:20
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи Прогнози
1 сiчня, 19:00
Глава польського уряду наголосив на необхідності гарантій безпеки у разі територіальних поступок
Туск заявив про необхідність компромісу заради миру в Україні
30 грудня, 2025, 18:19
За словами французького міністра, держсекретар США виключив варіант військової операції
Франція готує план на випадок захоплення Гренландії США
7 сiчня, 13:32
Понад 27% громадян мріють про еміграцію через високі податки та політичний хаос
Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму
29 грудня, 2025, 21:17
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Вчора, 04:32
За словами Ушакова, розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони
Кремль після розмови Путіна і Трампа назвав умову для закінчення війни
28 грудня, 2025, 20:48
Попри певний прогрес останніх місяців, Україна та Росія все ще мають розбіжності щодо ключових питань
Переговори в ОАЕ: чи здадуть Донецьку область Росії – NYT
25 сiчня, 16:35

Новини

Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua