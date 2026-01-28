Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні

Йдеться про літаки Mirage 2000-5 і боєприпаси до систем ППО SAMP/T та Crotale

Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції, а також ракет до різних систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова після його розмови з французькою колегою Катрін Вотрен.

За словами Федорова, під час спілкування сторони обговорили можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage. Міністр наголосив, що таке постачання суттєво посилить спроможності України в повітрі. «Очікуємо на додаткове постачання літаків – це суттєве підсилення наших спроможностей у повітрі», – написав він у соцмережах, не уточнюючи кількості та строків.

Крім того, Україна очікує на постачання Францією ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони SAMP/T і Crotale, а також далекобійних засобів ураження. «Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва», – зазначив Федоров.

Також міністр подякував Франції за принципову позицію у протидії так званому «тіньовому флоту» Росії та за тривалу військово-технічну співпрацю. За словами Федорова, внесок Франції у розвиток українських протиповітряних та авіаційних спроможностей уже має практичний ефект і безпосередньо працює на захист українського неба.

У жовтні президент Франції Еммануель Макрон заявляв про намір передати Україні більше винищувачів Mirage. На той момент Україна, за відкритими даними, вже мала три літаки з шести обіцяних, при цьому один із них було втрачено.

До слова, прокуратура французького міста Марсель взяла під варту капітана танкера «Грінч» «тіньового флоту» Росії. Прокуратура збирається допитати екіпаж щодо дій та шляху танкера. Також правоохоронці проведуть низку перевірок танкера.