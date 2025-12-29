Дослідження Gallup за 2025 рік показало критичне зниження довіри французів до влади

Франція переживає найсильнішу кризу інституційної довіри за останні 20 років. Згідно з останнім дослідженням інституту Gallup, рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму: понад 27% дорослого населення виявили бажання назавжди поїхати за кордон. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив лише 11%. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews, країна стрімко втрачає підприємців та інтелектуальну еліту через податки та «задушливу соціальну атмосферу».

Реальні історії французів підтверджують статистичні дані. Ресторатор Жюльєн, який нещодавно перевіз свій бізнес із Парижа до Тбілісі, зазначає, що купівельна спроможність населення впала до критичної межі.

«Я втратив багато клієнтів. Люди більше не можуть дозволити собі ходити по закладах, як раніше. Підприємців давить нестерпний податковий тягар», – розповідає він. Навіть успішні фахівці, такі як інженер Антуан, відчувають безвихідь. Попри високу зарплату, він не може дозволити собі купити житло в Парижі й розглядає можливість переїзду до Канади, де сподівається знайти більше толерантності та менше «ненависті між людьми».

Дослідження Gallup фіксує катастрофічне падіння довіри до державних інститутів у 2025 році. Довіра до уряду впала на 13 пунктів до 29%. Рейтинг Еммануеля Макрона становить лише 28% (порівняно з 61% у перший рік його терміну).

Судова та фінансова системи також втратили до 10-12% прихильності громадян. Бенедикт Віжер із Gallup наголошує, що жодна інша країна ЄС у 2025 році не продемонструвала настільки стрімкого падіння показників довіри одночасно в усіх сферах. Політична нестабільність, постійна зміна прем'єр-міністрів та відсутність більшості в парламенті посилюють відчуття хаосу.

67% французів вважають, що їхнє особисте фінансове становище погіршується. Франція залишається однією з найбільш песимістичних країн ОЕСР, поступаючись у цьому антирейтингу лише Греції. Зв'язок між недовірою до влади та бажанням виїхати є очевидним: майже кожен другий француз, який не довіряє інституціям, планує еміграцію. Головним викликом для майбутнього лідера країни, який прийде на зміну Макрону у 2027 році, стане відновлення глибоко підірваної суспільної згоди.

