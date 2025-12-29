Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму
Понад 27% громадян мріють про еміграцію через високі податки та політичний хаос
фото із відкритих джерел

Дослідження Gallup за 2025 рік показало критичне зниження довіри французів до влади

Франція переживає найсильнішу кризу інституційної довіри за останні 20 років. Згідно з останнім дослідженням інституту Gallup, рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму: понад 27% дорослого населення виявили бажання назавжди поїхати за кордон. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив лише 11%. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews, країна стрімко втрачає підприємців та інтелектуальну еліту через податки та «задушливу соціальну атмосферу».

Реальні історії французів підтверджують статистичні дані. Ресторатор Жюльєн, який нещодавно перевіз свій бізнес із Парижа до Тбілісі, зазначає, що купівельна спроможність населення впала до критичної межі.

«Я втратив багато клієнтів. Люди більше не можуть дозволити собі ходити по закладах, як раніше. Підприємців давить нестерпний податковий тягар», – розповідає він. Навіть успішні фахівці, такі як інженер Антуан, відчувають безвихідь. Попри високу зарплату, він не може дозволити собі купити житло в Парижі й розглядає можливість переїзду до Канади, де сподівається знайти більше толерантності та менше «ненависті між людьми».

Дослідження Gallup фіксує катастрофічне падіння довіри до державних інститутів у 2025 році. Довіра до уряду впала на 13 пунктів до 29%. Рейтинг Еммануеля Макрона становить лише 28% (порівняно з 61% у перший рік його терміну).

Судова та фінансова системи також втратили до 10-12% прихильності громадян. Бенедикт Віжер із Gallup наголошує, що жодна інша країна ЄС у 2025 році не продемонструвала настільки стрімкого падіння показників довіри одночасно в усіх сферах. Політична нестабільність, постійна зміна прем'єр-міністрів та відсутність більшості в парламенті посилюють відчуття хаосу.

67% французів вважають, що їхнє особисте фінансове становище погіршується. Франція залишається однією з найбільш песимістичних країн ОЕСР, поступаючись у цьому антирейтингу лише Греції. Зв'язок між недовірою до влади та бажанням виїхати є очевидним: майже кожен другий француз, який не довіряє інституціям, планує еміграцію. Головним викликом для майбутнього лідера країни, який прийде на зміну Макрону у 2027 році, стане відновлення глибоко підірваної суспільної згоди.

До слова, засновник Telegram Павло Дуров, який нещодавно приголомшив мережу новиною про те, що став біологічним батьком для понад 100 дітей, знову опинився в центрі уваги. Цього разу бізнесмен продемонстрував гостре почуття гумору, відповівши на неоднозначну реакцію користувачів щодо його нового проєкту. Замість того, щоб виправдовуватися або змінювати дизайн, Дуров відповів іронічним жартом, зачепивши президента Франції Еммануеля Макрона.

Читайте також:

Теги: населення житло рейтинг Франція бізнес податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо запуску нової програми кредитування
ФОПи платитимуть більше податків. Bloomberg повідомив, які зміни готує уряд для угоди з МВФ
27 листопада, 17:01
Держава надає ваучери на житло ВПО з тимчасово окупованих територій
Житлові ваучери для ВПО: хто і як зможе отримати 2 млн грн
28 листопада, 13:27
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні Реклама
9 грудня, 13:26
Рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху MAGA знизився
Підтримка Трампа серед американців стрімко падає – нове опитування
15 грудня, 03:32
Критичний смог дошкуляє Ірану
Названо найзабрудненіше місто
27 листопада, 17:16
Мораторій на підвищення тарифів для населення діє
Витрати газорозподільних компаній фактично перекладаються на бізнес – Оринчак
16 грудня, 18:46
СЕО Amazon вважає, що без наполегливості нічого не варто робити
СЕО Amazon назвав дві риси характеру, без яких неможливо досягти успіху
16 грудня, 10:20
Питання раціонального споживання електрики й об’єднання зусиль на всіх рівнях, щоб допомогти нашій енергосистемі – наразі пріоритет
Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами
13 грудня, 19:50
Став відомий дохід літніх людей в ЄС
Якими є реальні пенсії в Європі: де люди похилого віку отримують €38 тис. на рік
23 грудня, 09:04

Економіка

Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму
Рівень песимізму серед французів досяг історичного максимуму
Кінець виноградників у Німеччині? Фермери б’ють на сполох через найгіршу кризу за десятиліття
Кінець виноградників у Німеччині? Фермери б’ють на сполох через найгіршу кризу за десятиліття
Стали відомі найдорожчі стихійні лиха 2025 року
Стали відомі найдорожчі стихійні лиха 2025 року
Мільйони євро у порожню трубу? На що Німеччина переобладнала 400 км «Північного потоку»
Мільйони євро у порожню трубу? На що Німеччина переобладнала 400 км «Північного потоку»
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua