Франція може заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Франція може стати другою у світі країною, яка заборонить дітям до 15 років користуватися соціальними мережами

Франція готується стати першою країною в Європі, яка запровадить жорсткі вікові обмеження для користувачів соціальних мереж. Нижня палата парламенту (Національні збори) 27 січня 2026 року офіційно ухвалила законопроєкт, що забороняє доступ до популярних платформ дітям, молодшим за 15 років. Ця ініціатива є частиною стратегії президента Еммануеля Макрона щодо боротьби з «тривожним поколінням» та захисту ментального здоров'я підлітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еммануеля Макрона.

За документ проголосували 130 депутатів, тоді як лише 21 виступив проти. Тепер доля закону залежить від рішення Сенату, куди документ направлять за прискореною процедурою.

Президент Макрон назвав це голосування великим кроком для захисту французьких дітей. Він підкреслив, що емоції й розвиток дітей не повинні ставати об’єктом маніпуляцій з боку алгоритмів великих технологічних платформ.

«Мозок наших дітей не продається. Їхні мрії не повинні диктуватися алгоритмами. Ми не хочемо «тривожного покоління», ми хочемо покоління, яке вірить у цінності республіки», – наголосив лідер Франції.

Фахівці французького агентства з громадського здоров’я ANSES підтверджують: платформи на кшталт TikTok, Snapchat та Instagram негативно впливають на підлітків, особливо на дівчат. Серед основних ризиків – кібербулінг, доступ до жорстокого контенту та погіршення психічного стану.

Окремо Еммануель Макрон підтримує ідею повної заборони мобільних телефонів у ліцеях. Нагадаємо, ще у 2018 році Франція заборонила використання мобільних у коледжах для учнів віком від 11 до 15 років.

Франція може стати першою країною в Європі та другою у світі після Австралії, яка запровадить такі жорсткі вікові обмеження.

Влада планує розпочати застосування нових правил із 1 вересня 2026 року для нових облікових записів у соцмережах.

Лідер президентської партії Відродження, колишній прем’єр-міністр Габріель Атталь заявив, що розраховує на ухвалення закону Сенатом до середини лютого. Після цього соцмережам дадуть час до 31 грудня для деактивації акаунтів, які не відповідають віковим вимогам.

Закон прямо визначає, що доступ до онлайн-сервісів соціальних мереж, які надають платформи, заборонений для осіб молодших за 15 років. Водночас обмеження не поширюються на онлайн-енциклопедії та освітні платформи.

Для реального виконання закону необхідна ефективна система перевірки віку користувачів. Над її створенням зараз працюють на рівні Європейського Союзу.

Нагадаємо, з 10 грудня 2025 року в Австралії дітям до 16 років заборонено користуватися соцмережами. TikTok, Facebook, Instagram та інші платформи повинні видалити дитячі акаунти, а порушники ризикують отримати штрафи розміром до $49,5 млн.