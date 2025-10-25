Франція передасть Україні нові винищувачі Mirage – Макрон

Еммануель Макрон розповів, що Франція розпочне нові програми підготовки українських військовослужбовців

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T та нові винищувачі Mirage. Про це він повідомив після зустрічі «коаліції охочих», передає «Главком» із посиланням на Le Monde.

«Ми поставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові літаки Mirage найближчими днями. Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та тиску на Росію», – наголосив французький лідер.

За словами Макрона, Франція також розпочне нові програми підготовки українських військовослужбовців. Наразі Париж уже передав Україні три винищувачі Mirage 2000 із шести, обіцяних раніше.

Що відомо про винищувачі Mirage?

Mirage 2000-5 – це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. У модифікації 2000-5 літак має вдосконалений радар, новий багатофункціональний обчислювальний блок, сучасну інерційну навігаційну систему на лазерах замість механічної, а також інтегровану систему контролю та моніторингу.

Максимальна дальність польоту літака становить 3335 км, а максимальна швидкість – 2340 км/год. Винищувач здатен нести до 6300 кг бойового навантаження, зокрема французькі крилаті ракети SCALP, які є аналогом британських Storm Shadow.

Раніше начальник Генерального штабу сухопутних військ Франції П’єр Шил заявив, що армія його країни готова до розгортання своїх сил у межах європейських гарантій безпеки для України вже у 2026 році. П

«Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України», – заявив П'єр Шил під час слухань перед депутатами комітету з питань оборони Національної асамблеї.

Начальник штабу сухопутних військ неодноразово підкреслював перед депутатами прихильність Франції до своїх союзників. «2026 рік буде роком коаліцій», – заявив він, згадавши, наприклад, навчання «Оріон 26».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що у межах гарантій безпеки іноземні країни готові відправити в Україну тисячі своїх військових. «А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тис. (іноземного контингенту в Україні). Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити», – сказав очільник України.

Як повідомлялося, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.