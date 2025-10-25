Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція передасть Україні нові винищувачі Mirage – Макрон

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Франція передасть Україні нові винищувачі Mirage – Макрон
Макрон: Ми поставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові літаки Mirage найближчими днями
фото з відкритих джерел

Еммануель Макрон розповів, що Франція розпочне нові програми підготовки українських військовослужбовців

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони SAMP/T та нові винищувачі Mirage. Про це він повідомив після зустрічі «коаліції охочих», передає «Главком» із посиланням на Le Monde.

«Ми поставимо додаткові ракети Aster, нові навчальні програми та нові літаки Mirage найближчими днями. Дуже важливо продовжувати наші зусилля з підтримки України та тиску на Росію», – наголосив французький лідер.

За словами Макрона, Франція також розпочне нові програми підготовки українських військовослужбовців. Наразі Париж уже передав Україні три винищувачі Mirage 2000 із шести, обіцяних раніше.

Що відомо про винищувачі Mirage?

Mirage 2000-5 – це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. У модифікації 2000-5 літак має вдосконалений радар, новий багатофункціональний обчислювальний блок, сучасну інерційну навігаційну систему на лазерах замість механічної, а також інтегровану систему контролю та моніторингу.

Максимальна дальність польоту літака становить 3335 км, а максимальна швидкість – 2340 км/год. Винищувач здатен нести до 6300 кг бойового навантаження, зокрема французькі крилаті ракети SCALP, які є аналогом британських Storm Shadow.

Раніше начальник Генерального штабу сухопутних військ Франції П’єр Шил заявив, що армія його країни готова до розгортання своїх сил у межах європейських гарантій безпеки для України вже у 2026 році. П

«Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України», – заявив П'єр Шил під час слухань перед депутатами комітету з питань оборони Національної асамблеї.

Начальник штабу сухопутних військ неодноразово підкреслював перед депутатами прихильність Франції до своїх союзників. «2026 рік буде роком коаліцій», – заявив він, згадавши, наприклад, навчання «Оріон 26».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що у межах гарантій безпеки іноземні країни готові відправити в Україну тисячі своїх військових. «А також це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тис. (іноземного контингенту в Україні). Я не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити», – сказав очільник України.

Як повідомлялося, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Теги: винищувач Еммануель Макрон літак Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танкер Boracay стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції
Франція затримала танкер «тіньового флоту» РФ, з якого запускали дрони по Данії
1 жовтня, 20:29
Лекорню: 210 депутатів підтримують платформу стабільності. Саме ця більшість може стати основою для призначення нового прем’єра
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
9 жовтня, 00:47
Слідчі працюють біля музею Лувр після повідомлення про пограбування
Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
20 жовтня, 01:58
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою
18 жовтня, 10:41
Дуров заявив, що пожертвував би викрадені прикраси Лувру в ОАЕ
Дуров заявив, що готовий викупити викрадені експонати Лувру
21 жовтня, 10:27
Літак зі 140 пасажирами та членами екіпажу прямував до Лос-Анджелеса
Під час польоту над США загадковий об’єкт пошкодив літак та поранив пілота
19 жовтня, 19:15
Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі
Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня
23 жовтня, 21:10
Японія підіймала винищувачі через ядерних бомбардувальників РФ
Японія підіймала винищувачі через ядерних бомбардувальників РФ
Вчора, 18:23
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні
Генштаб сухопутних військ Франції повідомив, коли готовий розгорнути війська в Україні
Вчора, 21:51

Політика

Франція передасть Україні нові винищувачі Mirage – Макрон
Франція передасть Україні нові винищувачі Mirage – Макрон
Литва закрила кордон з Білоруссю
Литва закрила кордон з Білоруссю
Трамп запускає розслідування проти Китаю напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном
Трамп запускає розслідування проти Китаю напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном
Європа зміцнює підтримку України та впливає на позицію Трампа – NYT
Європа зміцнює підтримку України та впливає на позицію Трампа – NYT
США запровадили санкції проти президента Колумбії
США запровадили санкції проти президента Колумбії
Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»
Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua