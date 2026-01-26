Головна Світ Політика
Франція взяла під варту капітана російського танкера

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Франція взяла під варту капітана російського танкера
Французькі війська перехопили підсанкційний танкер у Середземному морі
фото: X/EtatMajorFR

Капітана судна було взято під варту за «непідняття прапора»

Прокуратура французького міста Марсель взяла під варту капітана танкера «Грінч» «тіньового флоту» Росії, який було затримано 22 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Капітана судна, 58-річного громадянина Індії, було взято під варту за «непідняття прапора». Представники екіпажу теж є індійцями, вони залишаються на кораблі.

Сам танкер «Грінч» теж перебуває у розпорядженні прокуратури Марселя. Прокуратура збирається допитати екіпаж щодо дій та шляху танкера. Також прокуратура проведе низку перевірок танкера.

Нагадаємо, 22 січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що французький флот перехопив підсанкційний танкер «тіньового флоту» Росії у Середземному морі.

За даними ГУР, танкер залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, інших третіх країн. На нього накладено санкції США, України, ЄС та інших країн.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни активніше зупиняти російські нафтові танкери, які використовуються для обходу санкцій.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

