Ще двоє росіян причетні до отруєння Скрипалів - Daily Mail



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Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року у Солсбері

Як уточнює видання, двоє громадян РФ пересувалися окремо від інших підозрюваних

Поліція Великобританії вважає, що сумарно до «справи Скрипалів» можуть бути причетні п'ятеро громадян Росії.

Про це повідомила газета Daily Mail.

Видання з посиланням на джерело в органах безпеки королівства стверджує, що протягом декількох тижнів поліція надасть докази про причетність до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів ще двох росіян.

Як уточнює видання, двоє громадян РФ пересувалися окремо від інших підозрюваних, а також зазначає, що їх роль в отруєнні була «набагато меншою».

Як повідомляли ЗМІ, ще один - третій - агент спецслужб Росії під вигаданим ім'ям Сергій Федотов, пов'язаний з отруєнням Скрипалів, залишився у Великобританії після замаху.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року у Солсбері.

Британська поліція повідомила, що залишками нервово-паралітичної речовини «Новачок», що була у флаконі з-під парфумів після отруєння Скрипалів, вистачило б для того, щоб отруїти ще тисячі людей.

У вересні 2018 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

Джерело: Интерфакс