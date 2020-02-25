Поліція відкрила шосте провадження через сутички у Нових Санжарах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сутички в Нових Санжарах сталися ввечері 20 лютого

Правоохоронці розслідують справу про заворушення на Полтавщині

Слідче управління поліції Полтавської області розслідує шість кримінальних проваджень через «групове порушення правопорядку» в Нових Санжарах, повідомили в управлінні Нацполіції Полтавщини.

«На сьогодні підозри у причетності до масового заворушення (стаття 294 КК України) отримали п’ять осіб. Чотирьох із них суд взяв під варту строком на 60 діб. Ще одному оберуть запобіжний захід після встановлення місця перебування. Також одного чоловіка затримали за підозрою у замаху на насильницькі дії щодо поліцейського. Йому суд визначив 60 діб домашнього арешту без права залишати місце проживання у нічній час доби», – йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський, наразі розслідування триває за кількома напрямами.

«На даний час розслідування триває за такими напрямами, як: блокування транспортних комунікацій (ст. 279 КК України), групове порушення громадського порядку (ст. 293 КК України), масові заворушення (ст. 294 КК України), порушення рівноправності громадян залежно від національної належності, поєднане з насильством чи погрозами (ч. 2 ст. 161 КК України), замах на умисне заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ст. 15 ч. 2 ст. 345 КК України) та заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295 КК України) – уточнив Вигівський.

Напередодні одного з учасників акцій протесту в Нових Санжарах відправили під домашній арешт.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом із палаючими шинами та барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Згодом поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень через сутички у Нових Санжарах.