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    Ще одна країна дозволила в'їзд українцям без обсервації і тесту на Covid-19

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    <p>Українці зможуть відпочити в&nbsp;Болгарії без обсервації</p> - Ще одна країна дозволила в'їзд українцям без обсервації і тесту на Covid-19

    Українці зможуть відпочити в Болгарії без обсервації

    Нововведення діють з 16 липня

    Відсьогодні, 16 липня, громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денної обсервації та без тесту на коронавірус.

    Відповідне рішення ухвалив міністр охорони здоров’я Болгарії Кирил Ананьєв, повідомляє посольство України в Болгарії.

    Як зазначено на сайті міністерства охорони здоров’я Болгарії, тест на ПЛР не потрібен людям, які прибувають до країни з країн-членів ЄС (за винятком Швеції та Португалії), Великої Британії та Північної Ірландії), а також країн, що відповідають Шенгенській угоді. Це стосується й України.

    Водночас усі прибулі з країн, які є у «списку винятків», після в'їзду в Болгарію повинні пред'явити документ, що підтверджує негативний результат тесту на коронавірус, проведеного за 72 години до в'їзду в країну.

    Громадяни, які не надають такий документ, перебувають під 14-денним карантином.

    До слова, після повернення з Єгипту чи Албанії українцям не потрібно проходити 14-денну самоізоляцію.

    Також Мальдіви з 15 липня відкрили кордони для українців.

    Як відомо, 25 липня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн «червоної зони», зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.

    Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.

    Станом на 15 липня шість регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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