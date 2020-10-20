Після розголосу в ЗМІ пропагандисту з РФ заборонили в'їзд в Україну



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Російському пропагандисту Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки

Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки

Телеведучому «Россия-1», генеральному директору телеканалу «Спас» Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Демченко пояснив, що на момент перетину Корчевніковим державного кордону доручень правоохоронних органів щодо заборони в'їзду в Україну чи інформації про відвідування окупованого півострову не надходило.

В той же час, завдячуючи інформації в медіа, прикордонники провели додаткову необхідну перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами Корчевнікову винесено заборону в'їзду в Україну.

Тепер він 3 роки не зможе відвідувати ні Київ, ні інші міста України.

Раніше повідомлялося, що до Києва знову приїхав телеведучий «Россия-1», генеральний директор релігійного телеканалу «Спас» Борис Корчевніков, який відвідував окупований Крим.

Джерело: Українська правда