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    Політика

    Після розголосу в ЗМІ пропагандисту з РФ заборонили в'їзд в Україну

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    Російському пропагандисту Корчевнікову заборонили в&rsquo;їзд в Україну на 3 роки - Після розголосу в ЗМІ пропагандисту з РФ заборонили в'їзд в Україну
    Російському пропагандисту Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки

    Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки

    Телеведучому «Россия-1», генеральному директору телеканалу «Спас» Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

    Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

    Демченко пояснив, що на момент перетину Корчевніковим державного кордону доручень правоохоронних органів щодо заборони в'їзду в Україну чи інформації про відвідування окупованого півострову не надходило.

    В той же час, завдячуючи інформації в медіа, прикордонники провели додаткову необхідну перевірку щодо порушення українського законодавства і за її результатами Корчевнікову винесено заборону в'їзду в Україну.

    Тепер він 3 роки не зможе відвідувати ні Київ, ні інші міста України.

    Раніше повідомлялося, що до Києва знову приїхав телеведучий «Россия-1», генеральний директор релігійного телеканалу «Спас» Борис Корчевніков, який відвідував окупований Крим.

    Джерело: Українська правда

    прикордонники Крим Київ пропаганда Андрій Демченко
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