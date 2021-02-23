Covid-19 в Україні: минулої доби виявлено ще понад 4 тисячі хворих
Загальна кількість інфікувань в Україні перевалила за 1,3 млн осіб
За минулу добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 4182 людей. Також 4351 пацієнт одужав, а 153 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1236 людини.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Від початку пандемії в нас виявили 1 311 844 випадки коронавірусного захворювання. З них 1 151 777 пацієнтів одужали, а 25 309 – померли від ускладнень Covid-19.
Лабораторії за минулу добу зробили 49 600 тестів на коронавірус: із них 23 660 – методом ПЛР та 14 782 – методом ІФА. Також зробили 11 158 експрес-тести на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 6738 144 ПЛР-тестувань.
- м. Київ – 454 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 128 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 58 випадків;
- Житомирська область – 67 випадків;
- Закарпатська область – 224 випадки;
- Запорізька область – 159 випадків;
- Івано-Франківська область – 716 випадків;
- Київська область – 196 випадків;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 92 випадки;
- Одеська область – 159 випадків;
- Полтавська область – 113 випадків;
- Рівненська область – 107 випадків;
- Сумська область – 42 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 118 випадків;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 468 випадків;
- Чернігівська область – 6 випадків.
Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.
Напередодні Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.
У повідомленні також зазначається, що Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти Covid-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію у 140 країн світу.
Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областях ще не доставлену вакцину.
Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.