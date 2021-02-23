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    Covid-19 в Україні: минулої доби виявлено ще понад 4 тисячі хворих

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    До лікарень вчора з ковідом потрапили 1236 людини - Covid-19 в Україні: минулої доби виявлено ще понад 4 тисячі хворих
    До лікарень вчора з ковідом потрапили 1236 людини
    Фото: УП

    Загальна кількість інфікувань в Україні перевалила за 1,3 млн осіб

    За минулу добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 4182 людей. Також 4351 пацієнт одужав, а 153 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1236 людини.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку пандемії в нас виявили 1 311 844 випадки коронавірусного захворювання. З них 1 151 777 пацієнтів одужали, а 25 309 – померли від ускладнень Covid-19.

    Лабораторії за минулу добу зробили 49 600 тестів на коронавірус: із них 23 660 – методом ПЛР та 14 782 – методом ІФА. Також зробили 11 158 експрес-тести на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 6738 144 ПЛР-тестувань.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
    Кількість захворювань в регіонах за добу:
    • м. Київ – 454 випадки;
    • Вінницька область – 243 випадки;
    • Волинська область – 128 випадків;
    • Дніпропетровська область – 126 випадків;
    • Донецька область – 58 випадків;
    • Житомирська область – 67 випадків;
    • Закарпатська область – 224 випадки;
    • Запорізька область – 159 випадків;
    • Івано-Франківська область – 716 випадків;
    • Київська область – 196 випадків;
    • Кіровоградська область – 19 випадків;
    • Луганська область – 47 випадків;
    • Львівська область – 197 випадків;
    • Миколаївська область – 92 випадки;
    • Одеська область – 159 випадків;
    • Полтавська область – 113 випадків;
    • Рівненська область – 107 випадків;
    • Сумська область – 42 випадки;
    • Тернопільська область – 107 випадків;
    • Харківська область – 188 випадків;
    • Херсонська область – 8 випадків;
    • Хмельницька область – 118 випадків;
    • Черкаська область – 140 випадків;
    • Чернівецька область – 468 випадків;
    • Чернігівська область – 6 випадків.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

    Напередодні Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

    У повідомленні також зазначається, що Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти Covid-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію у 140 країн світу.

    Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областях ще не доставлену вакцину.

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.


    Додамо, що напередодні стало відомо, коли українці зможуть записатися у чергу на щеплення. При цьому в Офісі президента вкотре повідомили, що вакцина від Covid-19 буде в Україні найближчим часом.
    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар Україна Максим Степанов хвороби щеплення коронавірус
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