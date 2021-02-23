Covid-19 в Україні: минулої доби виявлено ще понад 4 тисячі хворих

Загальна кількість інфікувань в Україні перевалила за 1,3 млн осіб

За минулу добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 4182 людей. Також 4351 пацієнт одужав, а 153 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1236 людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку пандемії в нас виявили 1 311 844 випадки коронавірусного захворювання. З них 1 151 777 пацієнтів одужали, а 25 309 – померли від ускладнень Covid-19.

Лабораторії за минулу добу зробили 49 600 тестів на коронавірус: із них 23 660 – методом ПЛР та 14 782 – методом ІФА. Також зробили 11 158 експрес-тести на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели 6738 144 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.