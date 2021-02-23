Сьогодні в Чернівецькій області посилюється карантин: перелік обмежень

Обмеження на Буковині триватимуть два тижні

Заклади громадського харчування працюватимуть лише до 20 години

Місцева влада Чернівецької області ухвалила рішення посилити карантинні заходи через розповсюдження коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації.

За рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій, із 23 лютого заклади громадського харчування залишатимуться відкритими, проте матимуть працювати тільки до 20 години.

Заклади освіти Буковини своєю чергою переходять на дистанційну форму навчання. Не працюватимуть позашкільні гуртки та ігрові зони в торгових центрах.

За словами голови ОДА Сергія Осачука, наразі ж на Буковині у п’ять разів зросла кількість хворих дітей на коронавірус.

«Ми змушені повернутися до деяких обмежень на два тижні, аби спинити ланцюг поширення Covid-19», – підкреслив він.

Хоча добовий приріст нових виявлених хворих на коронавірус в регіоні не є найвищим по країні – за 21 лютого зареєстрували 259 випадків – лікарні швидко заповнюються. Наразі ліжковий фонд заповнений на 63%, у стаціонарах перебуває рекордних 1113 осіб.

«Цього тижня заплановано розгорнути ще 500 ліжок, з них 120 вже додали сьогодні», – зазначив голова ОДА.

У Чернівецькій області станом на ранок 23 лютого загальна чисельність інфікованих коронавірусною хворобою від першого встановленого випадку складає 51 990 випадків хвороби. За минулу добу у Чернівецькій області виявлено 468 нових хворих. Загалом по Україні вчора коронавірусну хворобу виявили у 4182 людей.

Коронавірус в Україні

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Одужали 1151777

Хворіють 134758

Померли 25309

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Нагадаємо, в Івано-Франківській області вже ввели «червону» зону, у зв'язку з чим учні 5-11 класів продовжать дистанційне навчання. Вчора на Прикарпатті запрацювали карантинні блокпости.

Також у Чернівцях усі школи перейшли на дистанційне навчання. Зазначимо, що з 22 лютого й вінницькі старшокласники переходять на дистанційне навчання.

Крім того із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.