Що робити, якщо банкомат «з'їв» картку або не видав гроші: інструкція від фахівців

Можна зменшити ризик виникнення проблем з банкоматами

Перші кроки у ситуації, якщо стався збій із банкоматом

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надав рекомендації, як діяти, якщо банкомат забрав вашу картку, а готівку не видав або не зарахував кошти на рахунок.

Зазвичай, у банкоматі стається короткочасний збій, і варто просто почекати.

Щоб надалі довести факт недоотримання вами готівки через банкомат, обов'язково запам'ятайте такі дані:

точний час виконання банківської операції (дату, години та хвилини);

адреса розташування терміналу/банкомату, його номер, якщо він зазначений на лицьовій стороні пристрою;

суму внесених вами й отриманих терміналом/банкоматом грошових коштів;

наявність або відсутність у терміналу/банкомату камер відеоспостереження.

Якщо карта була видана одним банком, а користувалися ви нею у банкоматі іншого банку – звертайтесь до банку-власника банкомата. Скаргу можна залишити на гарячій лінії чи письмово.

Щоб зменшити ризик виникнення проблем з банкоматами, дотримуйтесь таких рекомендацій:

не вносьте в купюроприймач зім’яті або пошкоджені (надірвані та\або заклеєні) банкноти; перед внесенням пачки банкнот, зніміть з неї гумки та затискачі; не вносьте готівку більше ніж 40 купюр за один раз; якщо на вулиці мороз (нижче -10-15 °C), користуйтеся банкоматами, що стоять в опалюваних приміщеннях. На холоді збільшується ймовірність виникнення технічних збоїв в банкоматі.

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни в сфері проведення банківських платежів. Новий закон також відкриває доступ до рахунків клієнтів фінансових установ.

Читайте також: