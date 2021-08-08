Що робити, якщо банкомат «з'їв» картку або не видав гроші: інструкція від фахівців
Перші кроки у ситуації, якщо стався збій із банкоматом
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надав рекомендації, як діяти, якщо банкомат забрав вашу картку, а готівку не видав або не зарахував кошти на рахунок.
Зазвичай, у банкоматі стається короткочасний збій, і варто просто почекати.
Щоб надалі довести факт недоотримання вами готівки через банкомат, обов'язково запам'ятайте такі дані:
- точний час виконання банківської операції (дату, години та хвилини);
- адреса розташування терміналу/банкомату, його номер, якщо він зазначений на лицьовій стороні пристрою;
- суму внесених вами й отриманих терміналом/банкоматом грошових коштів;
- наявність або відсутність у терміналу/банкомату камер відеоспостереження.
Якщо карта була видана одним банком, а користувалися ви нею у банкоматі іншого банку – звертайтесь до банку-власника банкомата. Скаргу можна залишити на гарячій лінії чи письмово.
Щоб зменшити ризик виникнення проблем з банкоматами, дотримуйтесь таких рекомендацій:
- не вносьте в купюроприймач зім’яті або пошкоджені (надірвані та\або заклеєні) банкноти;
- перед внесенням пачки банкнот, зніміть з неї гумки та затискачі;
- не вносьте готівку більше ніж 40 купюр за один раз;
- якщо на вулиці мороз (нижче -10-15 °C), користуйтеся банкоматами, що стоять в опалюваних приміщеннях. На холоді збільшується ймовірність виникнення технічних збоїв в банкоматі.
Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни в сфері проведення банківських платежів. Новий закон також відкриває доступ до рахунків клієнтів фінансових установ.