Шедевр за мотивами Бенксі: Малюська намалював графіті на стіні Ірпінської в’язниці

Міністр спробував відтворити знамените графіті Бенксі, яке той намалював нещодавно на стіні знаменитої Редінгської в’язниці

Міністр юстиції України Денис Малюська вирішив привернути увагу потенційних покупців до Ірпінського виправного центру. Тому він намалював на стіні в’язниці графіті у стилі відомого художника Бенксі.

Про це Малюська повідомив у своєму Facebook.

Зазначимо, що міністр спробував відтворити знамените графіті Бенксі, яке той намалював нещодавно на стіні знаменитої Редінгської в’язниці. Саме там відбував термін письменник Оскар Вайлд. У 2019 році в’язницю намагалися продати, але угода так і не відбулася.

«Я далеко не Бенксі, малював останній раз в школі, але я спробую щось подібне зробити й у нашій в’язниці, яку ми виставили на продаж», – пояснив свою ідею міністр.

Також Малюська поділився відеороликом створення графіті та зазначив, що той, хто купить в’язницю за понад 110 млн грн, крім 8 гектарів землі, отримає ще й бонус – «видатний шедевр мистецтва за мотивами твору самого Бенксі».

До слова, перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні 2020 року.

Зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2 тис. грн за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн грн.

Водночас, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертатиметься з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати можливість винаймати платну камеру у слідчих ізоляторах.