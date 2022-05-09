Поліція попереджає: повертатись у звільнені села Харківщини небезпечно

Рашисти залишають після себе багато мін та розтяжок

Поліція закликає людей поки що не повертатися до своїх будинків у звільнених населених пунктах Харківщини. Як повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, це вкрай небезпечно зараз.

«За останні дні Збройними силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області. У багатьох мешканців цих пунктів виникає зрозуміле бажання повернутися додому. На даний час це вкрай небезпечно», – наголошує Болвінов.

По-перше: через продовження бойових дій і близьке знаходження до лінії фронту, по-друге: через величезну кількість снарядів, які не розірвалися, та замінованих місць, що полишила по собі втікаюча загарбницька армія.

«На жаль, вчора під час проведення розмінування під мостом в селі Циркуни було виявлено тіла двох цивільних жінок, які підірвалися на розтяжці. Не повертайтеся поки до звільнених населених пунктів задля вашої безпеки! Прошу поширити цю інформацію серед осіб, що мають такі наміри. Звільнимо, розмінуємо та повернемось», – закликав офіцер поліції.

Напередодні внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних. Ще п’ятеро осіб отримали поранення.

Минулого тижня стало відомо, що українські війська вибили окупантів із п’яти населених пунктів Харківщини.