Євросоюз не визнає Голани частиною Ізраїлю



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КПП Ізраїлю на Голанських висотах

ЄС відповідно до міжнародного права не визнає суверенітету Ізраїлю над територіями, окупованими ним із липня 1967 року

Незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа, Євросоюз, як і раніше, не визнає Голанські висоти частиною Ізраїлю.

Про це заявила представник дипслужби ЄС Майя Косьянчич.

«Позиція ЄС не змінилася. Євросоюз відповідно до міжнародного права не визнає суверенітету Ізраїлю над територіями, окупованими ним із липня 1967 року, включаючи Голанські висоти, і не розглядає їх як частину ізраїльської території», - зазначила Косьянчич.

Нагадаємо, що 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону слід визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Після заяви глави Білого дому прем'єр-міністр Ізраїлю подзвонив Трампу і сказав йому: «Ви зробили історичний крок!».

Натомість глава МЗС Туреччини заявив, що спроби Вашингтона легітимізувати дії Ізраїлю «приведуть до ще більшого насильства і страждань в регіоні», додає «Анадолу».

Голанські висоти або Голани – це частина історичного регіону Левант, яка охоплює близько 1800 кв. кілометрів Ізраїлю і Сирії. Голани є спірною територією.

У 1981 році Кнесет Ізраїлю прийняв закон про Голанські висоти, проголосивши свій суверенітет над регіоном. Рада Безпеки ООН не визнала цього рішення. Зараз Ізраїль і Сирія перебувають у стані війни та зберігають присутність військ уздовж лінії розмежування.