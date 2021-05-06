Зеленський ухилився від питання журналістів про «Нафтогаз»

Блінкен у свою чергу говорив про реформу корпоративного управління в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з держсекретарем Ентоні Блінкеном ухилився від питання журналістки про НАК «Нафтогаз». При цьому Блінкен, перераховуючи реформи, які необхідно впровадити в Україні, першою назвав реформу корпоративного управління.

Отже, кореспондентка ВВС поставила Зеленському та Блінкену кілька питань. Зокрема, вона запитала про російських військових на кордоні з Україною, військову підтримку України і дії НАТО, розширення дипломатичних дій США, вплив Руді Джуліані на «відкат» антикорупційних реформ в Україні та ситуацію зі зміною глави «Нафтогазу».

На запитання про ситуацію навколо НАК Нафтогаз України президент Зеленський спочатку уточнив у журналістки, який стосунок до цього має Руді Джуліані.

«Про Джуліані. Ви запитували як він вплинув на «Нафтогаз?» — уточнив Зеленський.

Після того як журналістка уточнила що питання про можливий вплив Руді Джуліані на «відкат» реформ в Україні і питання про зміну голови НАК між собою не пов’язані, президент Зеленський прокоментував ситуацію з реформами в Україні.

Зокрема, президент розповів про земельну реформу, в рамках якої було проголосовано 11 законопроєктів, конкурсі на посаду керівника антикорупційної прокуратури та прокоментував ситуацію навколо конституційного суду України. Також Зеленський згадав закон про водний транспорт і банківський закон.

«Я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай, я тільки йду вперед», – зазначив Зеленський.

У той же час держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в ході зустрічі із Зеленським обговорювалося питання важливості продовження роботи в напрямку корпоративного управління.

«Ми говорили про різні питання, які стосуються корпоративного управління, прозорість, цілісність та незалежність антикорупційних органів та реформи судової влади», – сказав Блінкен за підсумками зустрічі.

Глава американської дипломатії акцентував увагу на необхідності боротьби з корупцією в Україні.

«Ми говорили про реформи і реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України в реформуванні та боротьбі з корупцією. До них відносяться зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні сили, такі як олігархи і потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України», – сказав Блінкен.

Він зазначив, що «боротьба з корупцією є одним з найважливіших завдань для українського народу і вирішальною для поліпшення його життя: від послуг, на які народ покладається до можливостей, якими він користується».

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня провели зустріч у Києві. За підсумками зустрічі Блінкен і Зеленський зустрілись з журналістами і провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський запросив американського колегу Джо Байдена відвідати Україну в цьому році, але поки невідомо, в якому форматі може відбутися така зустріч.

Додамо, що зранку Блінкен також провів зустріч з п'ятим президентом України Петром Порошенком, про що повідомляв «Главком».

Нагадаємо, що напередодні члени правління «Нафтогазу» звернулися по допомогу до Кабміну.

Як відомо, Кабмін закликає наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до призначення нових членів.

Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

НАК «Нафтогаз України» відреагував на звільнення Коболєва. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є «юридичною маніпуляцією» та демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами.

ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Нагадаємо, 30 квітня, члени наглядової ради «Нафтогазу» добровільно подали у відставку. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії̈, припинення повноважень набуде чинності 14 травня.

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