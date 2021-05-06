«Сила прикладу». Як це розуміють в США та в Україні

США – то світова потуга. Україна має куди менші масштаби й амбіції

«Наша найбільша сила – це сила нашого прикладу, а не лише приклад нашої сили». Це слова президента США Джо Байдена зі звернення до обох палат Конгресу від 28 квітня 2021 року. Важко не визнати їх правдивими. Там, де Сполучені Штати та їхній уряд здатні показати країні та світу позитивний приклад, там переважною мірою діє сила прикладу. А якщо вона не діє, в разі потреби доводиться застосовувати просто силу. Коли ж сила американського прикладу внаслідок тих чи інших причин недостатня, просто сила майже завжди також не допомагає.

Але США – то світова потуга. Україна має куди менші масштаби й амбіції. Та все ж одна річ залишається константною: приклад влади. У всьому, що тільки може бути хоч якось важливим для народу країни. Особливо ж за кризових часів, як-от зараз.

…«Від щирого серця я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове! Це велике свято символізує перемогу життя над смертю. А ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче – гріховного. Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир. Або на медичному чергуванні, біля ліжок із захворілими, у боротьбі за здоров’я та життя. Ну і, звісно, святкувати Пасху вдома для нас так само радісно, адже поруч – наші кохані, наші дітки, онуки, наші батьки, наші найближчі та найрідніші люди».

Це ключові слова з привітання президента України з нинішнім Великоднем. Відеозапис і текст привітання опубліковані на офіційному Інтернет-представництві глави Української держави о 7 годині 17 хвилин ранку 2 травня. Судячи з освітлення, запис зроблений у денний час, тобто раніше, ніж настав Великдень. Ба більше: низка електронних мас-медіа стверджує, що це привітання оприлюднене 1 травня. Справді: на сайті 24 каналу час появи відео з привітанням – 01.05.2021, 17:20. Але ж 1 травня президент із дружиною провели у Карпатах, у селищі Верховина. На фото, опублікованих туристичним порталом «Йо.Верховина», Зеленський фотографується з працівниками музею, він одягнений у повсякденний одяг і тримає в руках фотокамеру. «Ніхто не очікував, але сьогодні 1 травня Верховину відвідав президент України Володимир Зеленський. Це був не офіційний візит, а відпочинок. Разом із дружиною побували на екскурсії в хаті-музей «Тіні забутих предків», де проживав та творив Сергій Параджанов, провела для них екскурсію місцева гуцулка пані Галина», – йдеться у повідомленні туристичного порталу. Значить. звернення записувалося ще 30 квітня – адже відеоматеріали такого ґатунку не робляться за кільканадцять хвилин…

До цього варто додати, що невідомо, коли і як подружжя Зеленських потрапило (прилетіло? приїхало?) на Прикарпаття та коли повернулося до Києва. Тобто для припущень, що президент України закликав усіх відзначати Великдень удома, у сімейному колі, а сам натомість гайнув казна-куди, існує, на жаль, серйозне підґрунтя. Я вже не кажу про те, що на всіх фото з працівниками музею ні на кому, включно з главою держави, немає захисних масок. Я розумію, що подружжя Зеленських, очевидно, зробило вже не лише перше, а й друге щеплення, проте як у цьому плані з працівниками музею? І який приклад показує президент України (який із самого початку пандемії постійно нехтує масковим режимом) своїм співгромадянам?

…Президент США Байден, між іншим, теж вакцинований. Але він повсюдно з’являється у захисній масці. Бо знає ціну сили прикладу – як свого, так і своїх колег з числа владної еліти Штатів. А в Україні глава держави також показує приклад «посполитим» – проте зовсім іншого штибу. Результати ми всі бачимо наочно, а якщо хтось не вірить своїм очам, то щойно науковці підрахували, що кількість українців, які перехворіли на ковідну інфекцію, щонайменше втричі перевищує офіційні дані…

Джерело: День

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