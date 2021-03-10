Шмигаль назвав терміни стабілізації цін на паливо

На АЗС ще з минулого року в період карантину почали дорожчати бензин і дизпальне

Глава уряду доручив щодня моніторити ціни на пальне в областях

Кабінет міністрів очікує, що ціни на паливо в Україні стабілізуються до кінця березня. Зараз уряд веде діалог з представниками АЗС щодо даного питання. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, підвищення цін на паливо, в тому числі, пов'язано з тим, що ціни на нафту перебувають на дворічному максимумі.

«У той же час ми говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу з ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. Найближчим часом ми побачимо результати їх роботи. За нашими очікуваннями стабілізація цін відбудеться вже в кінці березня (цін на паливо - ред.)», - заявив Шмигаль.

Шмигаль доручив щодня моніторити ціни на пальне в областях. Для цього будуть створені міжвідомчі групи.

«Активізуємо діяльність міжвідомчих робочих груп в областях для проведення заходів із метою боротьби з нелегальним обігом пального. Ці та інші питання обговорив сьогодні на нараді за участю представників Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу Президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів. Робочі групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі», - написав він у соцмережах.

За його словами, до моніторингу цін хочуть залучити представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів.

Крім того, Шмигаль також доручив Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при реалізації світлих нафтопродуктів.

А Держмитслужба, Держспоживслужба і Держекоінспекція через тиждень повинні подати Кабміну пропозиції щодо створення державної системи якості пального.

Раніше Главком повідомляв, що роздрібні мережі АЗС в період з 19 по 26 лютого підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 0,3-2 грн/л, що в середньому дало плюс 1,25 грн/л.

Тоді фахівці пояснили, чому зростають ціни на бензин. Пальне зростає у ціні, бо дорожчає нафта та зміцнюється долар проти гривні. Для українців найперше, це може позначитися на вартості товарів та продуктів. Експерти прогнозують, що подорожчання пального триватиме. До літа ціна може підскочити на гривню за літр.