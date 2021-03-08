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    Ціна нафти Brent вперше за рік перевищила $70

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    Ціна на травневий ф'ючерс нафти Brent перевищила позначку в $70 за барель - Ціна нафти Brent вперше за рік перевищила $70
    Ціна на травневий ф'ючерс нафти Brent перевищила позначку в $70 за барель

    Ціни на нафту почали впевнено рости в лютому після аномальних морозів в американському Техасі

    Ціна на травневий ф'ючерс нафти Brent на лондонській біржі ICE перевищила позначку в $70 за барель. Останній раз нафта північноморської марки показувала таку ціну в січні 2020 року.

    Про це в понеділок, 8 березня, свідчать дані торгів на біржі ICE.

    Так, вартість ф'ючерса Brent з постачанням у травні становить наразі $70,58. На максимумі барель коштував $70,86, показавши зростання більше 1,8%.

    У той же час ціна бареля нафти марки WTI на лондонській біржі підвищилася до $67,25, зростання склало 1,76%. Це найвищий показник вартості техаської марки за останні два роки.

    Ціни на нафту почали впевнено рости в лютому після аномальних морозів в американському Техасі, які призвели до припинення видобутку на свердловинах.

    Збільшенню вартості сприяв і оптимізм на ринках із приводу відновлення світової економіки у зв'язку із триваючою вакцинацією від Covid-19. Усе це призвело до повернення цін на нафту на докризовий рівень.

    Також минулого тижня Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і країн, що не входять до картелю, домовилися зберегти рівень видобутку нафти у квітні на колишньому рівні.

    Буквально 2 березня світові ціни на нафту обвалилися. Тоді ціна нафти марки Brent впала нижче $63 доларів за барель вперше з 22 лютого.

    Між іншим, експорт нафти з Росії у 2020 році впав до мінімуму за останні 16 років через угоду ОПЕК + і пандемію коронавірусу.

    До відома, доходи Росії від продажу нафти минулого року впали майже на 50%.

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      Теги: нафта нафтопродукти ціни
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