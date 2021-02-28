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    Економіка та фінанси

    Ціни на бензин різко зросли: за тиждень більше гривні зростання

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    Ціни на АЗС різко пішли вгору - Ціни на бензин різко зросли: за тиждень більше гривні зростання
    Ціни на АЗС різко пішли вгору

    Середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень зросла на 1,24 грн/л

    Роздрібні мережі АЗС в період з 19 по 26 лютого підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 0,3-2 грн/л, що в середньому дало плюс 1,25 грн/л.

    Про це повідомили в консалтинговій групі «А-95», передає enkorr.

    Мережа групи «Приват»( «Авіас», ANP, «Укрнафта» і ін. - всього 1 540 станцій) двічі піднімала ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л.

    Мережі АЗС WOG і ОККО підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 50 коп./л.

    На станціях «Паралель», «Авантаж 7», Mango, «Укр-Петроль» і SUNOIL підняли ціни на 1-1,6 грн/л.

    На станціях AMIC дизельне паливо в середньому подорожчало на 65 коп. /л, бензин - на 58 коп./л.

    Glusco підвищила ціни на всі види палива на 64 коп./л.

    Shell, «БРСМ-Нафта», UPG, BVS, Chipo, Marshal і Motto підняли ціни на 30-80 коп./л.

    В «А-95» відзначили, що середня ціна по країні бензину А-92 за тиждень зросла на 1,24 грн/л і становить 27,21 грн/л, А-95 - 28,22 грн/л (+1, 23 грн/л), ДТ - 27,63 грн/л (+1,21 грн/л).

    Нагадаємо, що фахівці пояснили, чому зростають ціни на бензин.

    Теги: Укрнафта бензин ціни АЗС
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