Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Шмигаль: Запропонував активізувати роботу щодо інтерконектора Жешув – Хмельницька АЕС
колаж: glavcom.ua

Шмигаль провів переговори з польським колегою на тему розширення імпорту та спільних енергетичних проєктів

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із Міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою 2 лютого 2026 року. Сторони обговорили критичні питання зміцнення енергетичної безпеки та окреслили стратегічні плани, зокрема через розвиток «Вертикального газового коридору» та активізацію роботи інтерконектора Жешув – Хмельницька АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Українська сторона висловила глибоку вдячність Польщі за 141 гуманітарний вантаж та внесок у розмірі 3,1 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

«Особливо цінуємо ініціативу польського народу щодо збору коштів на генератори. Це прояв справжньої дружби та людяності. Поінформував колегу про ситуацію в енергосистемі. Зокрема, про наслідки російського терору. Вдячні Польщі за технічну допомогу», - підкреслив Шмигаль.

Міністр енергетики повідомив про три сектори під час переговорів з польським колегою:

«Електроенергетика. Запропонував активізувати роботу щодо інтерконектора Жешув – Хмельницька АЕС. Це дасть змогу збільшити наші пропускні можливості.

Газовий сектор. Обговорили активізацію співпраці в межах так званого «вертикального газового коридору».

Вугільна галузь. Запропонував утворити експертну робочу групу на рівні Світового банку щодо співпраці між Україною та Польщею з метою підтримки розвитку чистої вугільної генерації», – зазначив Шмигаль.

Цьогорічна велика конференція з відновлення України пройде саме в Польщі. Міністри домовилися, що енергетичні проєкти стануть центральною темою дискусій.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу. 

«Робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними», – йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що протягом доби російські війська продовжували обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, однак цілеспрямованих ударів ракетами та дронами типу Shahed по енергетичній інфраструктурі зафіксовано не було. За його словами, як і в попередні дні, російська армія зосереджує свої дії на терорі проти української логістики, передусім залізничної.

Читайте також:

Теги: енергетика Хмельницька АЕС Денис Шмигаль Польща

