«Жодні захисні споруди, «черепахи» ситуацію не виправлять». Ексміністр енергетики закликав владу міняти підходи

Плачков: «Те, що буде за тиждень-два-три, залежить від двох факторів…»

Стан української енергетики потребує стабілізації для стабільного проходження наступної зими та літа цього року. Однак для цього необхідно міняти підходи у відновленні енергоструктури під час енергетичного колапсу в Україні. Такою думкою поділився колишній міністр енергетики Іван Плачков в інтерв’ю «Главкому».

Ексміністр енергетики радить нинішній владі вже зараз забезпечити енергетичні об’єкти необхідним обладнанням. «Тому зараз треба максимально зосередитися на тому, щоб стабілізувати ситуацію, і думати про літо і наступну зиму. Просто неможливо буде відновити до наступної зими ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, якщо ми не замовимо обладнання вже зараз», – пояснив ексміністр.

Іван Плачков зазначив, що ситуація з енергетикою в Україні найближчим часом залежить саме від того, чим будуть оснащені бригади енергетиків, та посилення ППО. «Те, що буде за тиждень-два-три, залежить від двох факторів. Перший – наскільки енергетики будуть забезпечені всім необхідним. І другий – посилення противоповітряної оборони тих об'єктів, які залишились. Жодні захисні споруди, «черепахи» і так далі ситуацію не виправлять. Це просто неможливо», – зауважив Іван Плачков.

Нагадаємо, як Іван Плачков розповів, що у нинішніх умовах Київ фактично не має реальної заміни великим теплоелектроцентралям, а розмови про масову когенерацію або повну децентралізацію не здатні вирішити проблему енергопостачання столиці.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» Іван Плачков пояснював, що когенераційні установки, про які все частіше говорять як про можливе рішення енергетичних проблем мегаполісів, не здатні суттєво вплинути на забезпечення великих міст електроенергією.