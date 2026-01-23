Головна Київ Новини
Енергетична криза у Києві. Кличко повідомив, скільки багатоповерхівок досі без тепла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Енергетична криза у Києві. Кличко повідомив, скільки багатоповерхівок досі без тепла
У кожному районі столиці діють спеціальні опорні пункти, де кияни можуть залишитися на ночівлю у разі тривалої відсутності тепла та світла
фото: AP

Понад тисячу житлових будинків перебувають без опалення через наслідки російських атак

У Києві станом на 18:00 23 січня без опалення залишаються ще 1,2 тис. багатоповерхівок. Їх підключають до тепла вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Віталія Кличка.

За словами міського голови, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання.

Раніше стало відомо, що у кожному районі столиці місцева влада визначила спеціальні опорні пункти незламності, де кияни зможуть не лише зігрітися, а й залишитися на ночівлю у разі тривалої відсутності тепла та світла. Через високу ймовірність нових атак ворога на критичну інфраструктуру, місто перейшло у режим надзвичайної ситуації.

Очільник КМДА порадив киянам, які залишаються у місті, зробити запас продуктів, води, необхідних ліків. «Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх», – порадив він.

Також у столиці два автомобілі комунальної організації «Муніципальна охорона» розпочали патрулювання, маючи на борту мобільні зарядні станції. Як повідомили у відомстві, цей проєкт створений для допомоги мешканцям під час тривалих відключень світла.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

