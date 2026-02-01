Південь України отримав 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення

У ніч проти неділі, 1 лютого, енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою. Це додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення півдня. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Як розповідали у міністерстві, о 10:42 годині 31 січня відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії і Молдови й лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України. Через масштабний збій весь Київ тимчасово опинився без світла. У столиці та Харкові зупинявся рух метро, а у Вінниці зупинялась головна водопровідна станція – усе місто було без води. Шмигаль зазначав, що були також розвантажені блоки атомних електростанцій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський стверджує, що масштабна аварія, яка зранку 31 січня призвела до знеструмлень у низці регіонів України, могла виникнути через погодні умови.

Раніше повідомлялося, що ситуація в енергосистемі України, яка постраждала від масштабного технологічного збою на лініях із Молдовою та екстремальних холодів, поступово стабілізується.

Також усі три лінії столичного метрополітену повернулися до роботи у звичайному режимі.