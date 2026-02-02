Головна Країна Події в Україні
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський
Президент зауважив, що цілеспрямованих ударів ворожих ракет і дронів по енергетичній інфраструктурі не було
фото: Володимир Зеленський/Telegram

За словами Зеленського, у Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення

У понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Робота системи стабілізована, але, звісно, через надзвичайно холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними», – йдеться у повідомленні.

В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Глава держави наголосив, що протягом доби російські війська продовжували обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, однак цілеспрямованих ударів ракетами та дронами типу Shahed по енергетичній інфраструктурі зафіксовано не було. За його словами, як і в попередні дні, російська армія зосереджує свої дії на терорі проти української логістики, передусім залізничної.

«Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці. Сьогодні на селекторі визначили окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника «Укрзалізниці». Очікую виконання доручень уже сьогодні», – наголосив глава держави.

Зокрема, за словами Зеленського, у Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення – в основному це наслідки аварій. Для ремонтної роботи залучені бригади з багатьох регіонів України, загалом працюють понад дві сотні таких ремонтних бригад.

В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій. Також обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку – за даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним», – зауважив Зеленський.

Також було окреме доручення президента для «Укренерго» щодо частини Одеської області. «Графіки відключень мають бути відкореговані з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопаленням. Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією. Робиться максимум, щоб допомогти людям», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, унаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак.

