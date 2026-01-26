Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

27 січня 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 27 січня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00.
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року фото 2

Нагадаємо, 27 січня 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: енергетика Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінія електропередач була знеструмлена протягом двох тижнів унаслідок бойових дій
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
31 грудня, 2025, 07:01
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
23 сiчня, 21:35
Інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
30 грудня, 2025, 16:19
Садовий зробив заяву про електрику у Львові
У Львові частині критичної інфраструктури повернуто світло
7 сiчня, 11:03
Президент і міністр закордонних справ обговорили участь Норвегії в ініціативі Purl
Порятунок енергетики. Президент зустрівся з главою МЗС Норвегії
12 сiчня, 19:58
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
15 сiчня, 15:19
Калашник: EcoFlow буде передано до пунктів незламності, які доукомплектовуються для збільшення автономності
На Київщину прибули 60 EcoFlow, закуплені за чеські гроші: де їх буде встановлено
19 сiчня, 11:36
У компанії закликають киян, попри важкі обставини, не вмикати одночасно потужні електроприлади
ДТЕК звернувся до жителів Троєщини за допомогою
Вчора, 21:53
Міністр внутрішніх справ доповів Зеленському щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку
Зеленський назвав темпи відновлення енергетики в Києві незадовільними
Сьогодні, 15:19

Новини

Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
На Київщині поліція застосувала зброю проти чоловіка з гранатою: деталі інциденту
На Київщині поліція застосувала зброю проти чоловіка з гранатою: деталі інциденту
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
ДТП на Одеській трасі: рух у напрямку Києва ускладнено
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua