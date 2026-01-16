Головна Київ Новини
Рада оборони Києва вигадала, як економити світло

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У столиці там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів
фото: glavcom.ua

КМДА: Просимо мешканців ощадливо споживати електроенергію

З 16 січня в Києві обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через російські атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Зокрема:

  • архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;
  • інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;
  • там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.

Також влада обмежить архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

«Просимо мешканців ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає уникнути перевантаження», – наголошує КМДА.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «пунктів незламності».

До слова, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

