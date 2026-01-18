Головна Світ Соціум
Із Польщі депортують українку через сварку з російською перекладачкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Із Польщі депортують українку через сварку з російською перекладачкою
Жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини
фото: Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

56-річна українка прийшла до відділку поліції, де її мали допитати як свідка

Польські правоохоронці привели російську перекладачку до українки, яку мали допитати як свідка. Однак вона почала ображати й лаяти її – тепер українку хочуть депортувати. Як інформує «Главком», про це повідомляє поліція в Більську-Підляському.

56-річна українка прийшла до відділку поліції, де її мали допитати як свідка у кримінальному провадженні. Але оскільки вона вільно не володіла польською мовою, поліціянти привели до неї російську перекладачку.

Однак під час допиту українка почала ображати перекладачку й використовувати щодо неї «вульгарну лексику», заявили в поліції.

Тож жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини, залученої для надання допомоги державним службовцем під час та у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків.

Згідно з польським законодавством, українці загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного року, але польські правоохоронці передали жінку працівниками Прикордонної служби з клопотанням про її негайну депортацію до України.

Раніше Дар’я Гладир, 15-річна донька ексволейболіста збірної України Юрія Гладиря, стала жертвою цькування з боку однокласників у Польщі. Батьки дівчинки вирішили публічно розповісти про проблему через неоднозначні дії з боку керівництва школи. Скандальна ситуація сталася у приватній варшавській школі TE Vizja.

Нагадаємо, у Польщі, яка стала головним притулком для мільйонів українців, зафіксовано помітне зростання злочинів та проявів ненависті проти біженців. Ця тривожна тенденція підриває солідарність, яка панувала в перші місяці повномасштабного вторгнення, та ускладнює інтеграцію українців у польське суспільство.

До слова, завдяки міжнародній угоді між Україною та Польщею, громадяни України, які працювали в обох країнах, мають право отримувати дві пенсії – від українського Пенсійного фонду та Управління соціального страхування Польщі. 

