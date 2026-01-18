Із Польщі депортують українку через сварку з російською перекладачкою

Жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини

56-річна українка прийшла до відділку поліції, де її мали допитати як свідка

Польські правоохоронці привели російську перекладачку до українки, яку мали допитати як свідка. Однак вона почала ображати й лаяти її – тепер українку хочуть депортувати. Як інформує «Главком», про це повідомляє поліція в Більську-Підляському.

56-річна українка прийшла до відділку поліції, де її мали допитати як свідка у кримінальному провадженні. Але оскільки вона вільно не володіла польською мовою, поліціянти привели до неї російську перекладачку.

Однак під час допиту українка почала ображати перекладачку й використовувати щодо неї «вульгарну лексику», заявили в поліції.

Тож жінку вже не випустили з відділку, затримавши за образу людини, залученої для надання допомоги державним службовцем під час та у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків.

Згідно з польським законодавством, українці загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного року, але польські правоохоронці передали жінку працівниками Прикордонної служби з клопотанням про її негайну депортацію до України.

