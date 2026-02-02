Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго

У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей

Унаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Як тільки робота енергосистеми стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення.

«В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків», – йдеться у повідомленні.

Водночас через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, в деяких областях України введено графіки аварійних відключень електроенергії. Причина – наслідки російських обстрілів по енергетиці.

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.