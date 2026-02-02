Головна Країна Події в Україні
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго
Уночі Черкаси зазнали масованої атаки російськими БпЛА
фото: ДСНС Черкащини

У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей

Унаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Як тільки робота енергосистеми стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення.

«В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків», – йдеться у повідомленні.

Водночас через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, сьогодні, 2 лютого, в деяких областях України введено графіки аварійних відключень електроенергії. Причина – наслідки російських обстрілів по енергетиці. 

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго
Росія відновила удари по українській енергетиці? Заява Міненерго
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
Аварійні відключення світла 2 лютого 2026 року: перелік областей
Окупанти вдарили по об’єктах «Укрзалізниці» (фото)
Окупанти вдарили по об’єктах «Укрзалізниці» (фото)
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Частина Умані залишилася без тепла
Частина Умані залишилася без тепла

