Поштова служба США планує доправити всі виборчі бюлетені до суботи

Лише з суботи забезпечується можливість остаточного підрахунку голосів та оголошення результатів виборів президента США

Американська поштова служба USPS, яка відповідає за пересилання бюлетенів на виборах президента, планує завершити їх доставку виборчим комісіям до суботи.

Про це заявив представник USPS Кевін Брей. повідомляє CNN.

«Кевін Брей, який відповідає за всю обробку пошти під час виборів, засвідчив, що поштова служба США продовжить вживати надзвичайних заходів для своєчасного доправлення бюлетенів для підрахунку до суботи», – зазначається в повідомленні.

Таким чином, лише з цього дня забезпечується можливість остаточного підрахунку голосів та оголошення результатів виборів президента США.

Представник USPS уточнив, що з цією метою використовуватимуться можливості експрес–пошти, а також інших служб термінової доставки.

Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.