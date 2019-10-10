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    Штайнмаєр відвідав місце теракту у Галле

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    <p>Напередодні поліція затримала підозрюваного у стрілянині в Галле і Ландсберге 27-річного німця Штефана Б.</p> - Штайнмаєр відвідав місце теракту у Галле

    Напередодні поліція затримала підозрюваного у стрілянині в Галле і Ландсберге 27-річного німця Штефана Б.

    Той, хто виправдовує політично мотивоване насильство проти інакомислячих та інших конфесій, робить себе співучасником злочину, заявив президент Німеччини

    Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав зробити висновки після нападу на синагогу в Галле.

    «Недостатньо просто засудити такий напад», - заявив Штайнмайер в четвер, 10 жовтня, після відвідування місця злочину.

    «Повинно бути ясно, що держава несе відповідальність за життя євреїв, за їх безпеку в Німеччині», - підкреслив він. У той же час все суспільство повинно проявляти «тверду солідарність стосовно євреїв в нашій країні», сказав Штайнмаєр.

    Той, хто виправдовує політично мотивоване насильство проти інакомислячих та інших конфесій, робить себе співучасником злочину, заявив президент Німеччини.

    Напередодні поліція затримала підозрюваного у стрілянині в Галле і Ландсберге 27-річного німця Штефана Б. Слідство має у своєму розпорядженні відеозапис, який нападник, очевидно, зробив камерою, встановленою у нього на шоломі. Знятий матеріал дозволяє робити висновок про антисемітські і правоекстремістські мотиви стрільби. Підозрюваний у скоєнні злочину неодноразово вимовляв лайку на адресу євреїв і турків.

    Підозрюваний спочатку намагався проникнути в синагогу, де в той момент з нагоди найважливішого іудейського свята Йом-Кіпур знаходилися понад 50 людей. За словами голови єврейської громади Макса Прівороцкого, він бачив на камері спостереження нападника, який неодноразово стріляв у двері синагоги і кинув кілька пляшок із запальною сумішшю, гранат або петард. Однак двері були замкнені, і нападник не зміг потрапити всередину.

    Після цього злочинець застрелив на вулиці перехожу, яка звернулася до нього, а потім чоловіка, який перебував в кебабній неподалік, і зник на автомобілі. Через деякий час з'явилися повідомлення про стрілянину в Ландсберге, розташованому в 15 кілометрах від Галле.

    Раніше повідомлялося, що в німецькому місті Галле біля синагоги сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей. Опублікуваний відеозапис з Галле, на якому чоловік у камуфляжному одязі і з автоматом виходить з машини посеред вулиці і починає стріляти навколо.

    Джерело: DW

    теракт кримінал Німеччина тероризм напад Франк-Вальтер Штайнмаєр поліція злочинець
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