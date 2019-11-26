Шуфрич зірвав засідання Тимчасової комісії з розслідування обставин зміни власників телеканалів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з кабінету Олександра Ткаченка з приголомшливим пейзажем за вікном, написала Василевська-Смаглюк Фото: facebook.com / Ольга Василевська-Смаглюк

Василевська-Смаглюк: навіть в таких умовах, ТСК вже зібрала цікаву інформацію про умови придбання та фінансування телеканалів, які асоціюють з Віктором Медведчуком

Сьогодні зранку мало відбутися засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування обставин зміни власників телеканалів, які асоціюють з Віктором Медведчуком та можливому впливу країни-агресора на українські ЗМІ. Але голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова зірвав це засідання. Про це повідомила у Facebook депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«В нашу ТСК входять 10 нардепів, двоє з яких відмовились і зараз проходять процес виключення. Інші двоє ходять вряди-годи. Фракція ЄС взагалі подала кандидатуру з великим запізненням, тому від них депутата поки немає. Але є Нестор Шуфрич з ОПЗЖ, який відстоює позицію власника телеканалів. ТСК працює в напруженому режимі, утім, максимально демократично. Саме тому я ініціювала призначення на посаду секретаря ТСК саме Шуфрича, щоб ні в кого не було сумнівів в відкритості та незаангажованості нашої комісії», - написала вона.

Василевська-Смаглюк розказала, що сьогодні вдалося зібрати кворум для роботи, але Шуфрич не захотів підписувати його. І зірвав засідання. «Але ми продовжили в режимі робочої групи. Утім, шоу Шуфрича продовжилось і він банально перебивав спікерів і не давав можливостей говорити. Оскільки було три знімальні групи з телеканалів ЗІК, Ньюзван та 112, які вели це все в прямому ефірі», - розповіла депутатка.

За словами Василевської-Смаглюк, щоби заслухати гостей - представників податкової служби, податкової міліції, Нацкомісії з телебачення і радіомовлення членам ТСК довелось перейти в найближчий кабінет - Александра Ткаченка.

«Хочу сказати, що навіть в таких умовах, ТСК вже зібрала цікаву інформацію про умови придбання та фінансування телеканалів», - зазначила вона.

«Наше завдання - дати людям максимальну інформацію про джерела фінансування телеканалів, які впливають на інформаційну політику нашої країни в умовах війни. І застерегти ці телеканали від продукування загрозливої інформації», - резюмувала депутатка.

Нагадаємо, журналісти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK 2 жовтня проводили акцію солідарності проти цензури.

Зазначимо, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу «112 Україна». Попри рішення Нацради, телеканал заявив, що буде продовжувати роботу. Також телеканал назвав дії Нацради «незаконними», а саму Нацраду — «нелегітимним органом влади».

Як повідомлялося, 24 вересня РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.