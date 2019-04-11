Швейцарія має намір відмовитися від стратегічних запасів кави



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Система резервів на екстрені випадки з'явилася в Швейцарії між Першою і Другою світовими війнами

Швейцарське федеральне управління з національного економічного постачання запропонувало виключити каву зі стратегічних резервів. Про це повідомляє Reuters.

В управлінні оцінили необхідність таких запасів і прийшли до висновку, що «кава не є життєво необхідним» відповідно до критеріїв, за якими формують резерви. Крім того, в каві майже немає калорій.

Ризик виникнення проблем з поставками кави в управлінні оцінили, як низький. Каву вирощують на трьох континентах, а збір врожаю можливий круглий рік.

Очікується, що влада країни прийме остаточне рішення з даного питання в листопаді.

Система резервів на екстрені випадки з'явилася в Швейцарії між Першою і Другою світовими війнами.

Зараз кави на випадок нестачі під час воєн, стихійних лих та епідемій зберігають 15 швейцарських компаній, включаючи Nestle. Йдеться про 15,3 тис. тонн кави, цих запасів країні вистачить на три місяці. 8,5 млн громадян Швейцарії щорічно споживають близько 9 кг кави кожен, це вдвічі більше ніж в США (4,5 кг).

Слід додати, що у березні в світі рекордно впали закупівельні ціни на каву.

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