Вчені у Швейцарії розробили прозорі захисні маски
У швейцарській лабораторії створили новий матеріал для антибактеріальних масок, які дозволять бачити обличчя людини, і в них буде легко дихати.
Дослідники з Федеральної лабораторії матеріалознавства і технологій Швейцарії розробили новий матеріал для своїх масок HelloMasks, які зроблені з органічної біомаси.
Творці нового матеріалу говорять, що їх маски не тільки прозорі, але і в них можна легко дихати. За словами керівників розробки, HelloMasks також ефективно фільтрують повітря, якщо їх регулярно міняти.
Цього вдалося досягти завдяки технології створення ультратонких ниток з полімерних волокон: електричний заряд дозволяє зшивати пасма цих волокон на відстані всього у 100 нанометрів одне від одного, що аналогічно пропускній здатності звичайних масок.
Такий матеріал повинен забезпечити захист від бактерій і вірусів, дозволяючи при цьому комфортно дихати.
Розробка є особливо важливою для людей, які мають проблеми зі слухом, оскільки мови жестів припускають спілкування за допомогою міміки, чого не можна зробити у звичайних масках.
Важливо, що новий матеріал швейцарських масок HelloMasks не залишається тільки дослідницьким проектом: команда вчених вже створила свій стартап, і зараз налагоджує промислове виробництво таких масок.
За їхніми даними, прозорі маски повинні з’явитися на ринку на початку 2021 року і вони у першу чергу будуть доступні для медпрацівників.
Джерело: Новое Время