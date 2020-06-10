Вчені у Швейцарії розробили прозорі захисні маски



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Новий прозорий матеріал для масок винайшли у Швейцарії

У швейцарській лабораторії створили новий матеріал для антибактеріальних масок, які дозволять бачити обличчя людини, і в них буде легко дихати.

Дослідники з Федеральної лабораторії матеріалознавства і технологій Швейцарії розробили новий матеріал для своїх масок HelloMasks, які зроблені з органічної біомаси.

Творці нового матеріалу говорять, що їх маски не тільки прозорі, але і в них можна легко дихати. За словами керівників розробки, HelloMasks також ефективно фільтрують повітря, якщо їх регулярно міняти.

Цього вдалося досягти завдяки технології створення ультратонких ниток з полімерних волокон: електричний заряд дозволяє зшивати пасма цих волокон на відстані всього у 100 нанометрів одне від одного, що аналогічно пропускній здатності звичайних масок.

Такий матеріал повинен забезпечити захист від бактерій і вірусів, дозволяючи при цьому комфортно дихати.

Розробка є особливо важливою для людей, які мають проблеми зі слухом, оскільки мови жестів припускають спілкування за допомогою міміки, чого не можна зробити у звичайних масках.

Важливо, що новий матеріал швейцарських масок HelloMasks не залишається тільки дослідницьким проектом: команда вчених вже створила свій стартап, і зараз налагоджує промислове виробництво таких масок.

За їхніми даними, прозорі маски повинні з’явитися на ринку на початку 2021 року і вони у першу чергу будуть доступні для медпрацівників.

Джерело: Новое Время