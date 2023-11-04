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Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
фото: glavcom.ua

У декількох областях оголошено жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру

У суботу, 4 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями, у багатьох областях пройдуть дощі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На території України очікується мінлива хмарність. Невеликі дощі вночі пройдуть в західних, східних, Житомирській та Вінницькій областях. Протягом дня у північних та більшості центральних областей передбачаються помірні, а місцями й значні дощі. У інших областях без істотних опадів.

Вітер буде переважно південно-східний та досягатиме швидкості 7-12 м/с. Уночі в західних, вдень у центральних та південних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с, у Карпатах вночі до 20-25 м/с. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Температура повітря вночі становитиме 5-10°, а на півдні Одещини сягатиме 15°. Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 12-17°. У південних областях країни стовпчики покажуть 18-23°.

Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень пройде помірний, місцями значний дощ. Пориви вітри сягатимуть 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме 5-10°, а вдень підніметься до 12-17°. У Києві стовпчики термометрів покажуть 7-9° вночі, і 14-16 градусів вдень.

Теги: погода дощ прогноз погоди

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