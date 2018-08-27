Сінді Маккейн може зайняти посаду свого чоловіка в сенаті - NYT



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Джон і Сінді Маккейн

Після смерті Маккейна губернатор Арізони Даг Дьюсі має обрати того, хто займе його місце до 2020 року

Кандидатуру вдови сенатора від штату Арізона Джона Маккейна Сінді розглядають на його посаду в сенаті.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на неназваних членів Республіканської партії.

Як зазначається, після смерті Маккейна губернатор Арізони Даг Дьюсі має обрати того, хто займе його місце до 2020 року, коли пройдуть вибори сенатора від штату.

«Серед імен, що розглядаються, за словами республіканців Арізони, є вдова Маккейна - Сінді, колишній сенатор Арізони Джон Кайл і два колишні члени Палати представників Джон Шадегг і Метт Салмон», - йдеться у повідомленні.

Видання підкреслює, що вибір Дьюсі надзвичайно важливий. З одного боку, від губернатора вимагають знайти кандидата, близького Маккейну по духу, який готовий виступити проти президента. З іншого боку, його закликають поставити на цей пост республіканця – прибічника Дональда Трампа.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

Як відомо, рідня Маккейна підтвердила, що президента США Дональда Трампа не запрошуватимуть на похорон.

До слова, за інформацією ЗМІ, Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.

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