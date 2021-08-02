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    Синоптики повідомили про похолодання: де знизиться температура

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    Доволі прохолодно буде у центральних та північних областях - Синоптики повідомили про похолодання: де знизиться температура
    Доволі прохолодно буде у центральних та північних областях
    Фото з відкритих джерел

    Вдень температура повітря у західних областях становитиме +20+25, а вночі +11+16

    В четвер в Україну прийде похолодання на територію західних областей України. На заході температура повітря опуститься до +20. Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру.

    Фахівці стверджують, що 5 серпня в західних областях України різко знизиться температура.

    Синоптики запевняють, що вдень температура повітря у західних областях становитиме +20+25, а вночі +11+16. Доволі прохолодно буде у центральних та північних областях. Там вдень буде +23+28, а вночі +14+18.

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    Очікується, що в інших регіонах буде спека до +34.

    Відомо, що наступного дня збережеться така ж погода.

    Додамо, що в понеділок, 2 серпня, в Україні триматиметься дуже спекотна погода, яку у деяких регіонах освіжатимуть короткочасні грозові дощі.

    Нагадаємо, що в Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а звичні нам пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.

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    Теги: прогноз погоди Україна дощ
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    Синоптики повідомили про похолодання: де знизиться температура