Синоптики повідомили про похолодання: де знизиться температура

Доволі прохолодно буде у центральних та північних областях

Вдень температура повітря у західних областях становитиме +20+25, а вночі +11+16

В четвер в Україну прийде похолодання на територію західних областей України. На заході температура повітря опуститься до +20. Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру.

Фахівці стверджують, що 5 серпня в західних областях України різко знизиться температура.

Синоптики запевняють, що вдень температура повітря у західних областях становитиме +20+25, а вночі +11+16. Доволі прохолодно буде у центральних та північних областях. Там вдень буде +23+28, а вночі +14+18.

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Очікується, що в інших регіонах буде спека до +34.

Відомо, що наступного дня збережеться така ж погода.

Додамо, що в понеділок, 2 серпня, в Україні триматиметься дуже спекотна погода, яку у деяких регіонах освіжатимуть короткочасні грозові дощі.

Нагадаємо, що в Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а звичні нам пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.

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