Синоптики повідомили про похолодання: де знизиться температура
Вдень температура повітря у західних областях становитиме +20+25, а вночі +11+16
В четвер в Україну прийде похолодання на територію західних областей України. На заході температура повітря опуститься до +20. Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру.
Фахівці стверджують, що 5 серпня в західних областях України різко знизиться температура.
Синоптики запевняють, що вдень температура повітря у західних областях становитиме +20+25, а вночі +11+16. Доволі прохолодно буде у центральних та північних областях. Там вдень буде +23+28, а вночі +14+18.
Очікується, що в інших регіонах буде спека до +34.
Відомо, що наступного дня збережеться така ж погода.
Додамо, що в понеділок, 2 серпня, в Україні триматиметься дуже спекотна погода, яку у деяких регіонах освіжатимуть короткочасні грозові дощі.
Нагадаємо, що в Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а звичні нам пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.