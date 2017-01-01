Ситник звинуватив Службу безпеки у зриві спецоперацій НАБУ

За словами Ситника, всі можливості спецслужб України направлені на протидію роботі НАБУ

СБУ використовувала всі можливі дії для зриву конкретної операції НАБУ по документуванню корупційної схеми в Державній міграційній службі України, СБУ своїми діями зірвала всі спецоперації НАБУ. Про це на брифінгу повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає УНН. [READ_MORE] «Хотів би подякувати колегам за роботу,



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Глава НАБУ Артем Ситник Фото: nabu.gov.ua

За словами Ситника, всі можливості спецслужб України направлені на протидію роботі НАБУ

СБУ використовувала всі можливі дії для зриву конкретної операції НАБУ по документуванню корупційної схеми в Державній міграційній службі України, СБУ своїми діями зірвала всі спецоперації НАБУ. Про це на брифінгу повідомив голова НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

«Хотів би подякувати колегам за роботу, вони ведуть боротьбу в умовах тотальної протидії всієї правоохоронної системи України, особливо що стосується департаменту по боротьбі з корупцією служби безпеки України і генеральної прокуратури», — сказав Ситник.

За його словами, всі можливості спецслужб України направлені на протидію роботі НАБУ. Першою метою таких дій, зокрема з боку СБУ, на його думку, є зрив операції в ДМС.

«Зрив конкретної операції по документуванню корупційної схеми в державній міграційній службі України», — уточнив він.

«Друга мета — зірвати всі операції антикорупційного бюро України. І саме це було головною метою проникнення в конспіративні приміщення НАБУ. Ця мета досягнута, операції, нажаль, припиненні і це є зовсім аморальним», — наголосив Ситник.

Також третя мета – отримання інформації про агентурну мережу НАБУ – не досягнута, сказав він.

Раніше голова Національного антиукоррупционного бюро України Артем Ситник назвав головні загрози для НАБУ. Зокрема, він відзначив «опір діючої політичної еліти антикорупційним органам».

Як повідомлялося, у середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляли ЗМІ.

За їхніми даними, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела ЗМІ вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.

Вранці 30 листопада Національне антикорупційне бюро України заявило, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.

Після розмови з Луценком Ситник заявив, що ніхто з працівників НАБУ затриманий не буде.

Проте генпрокурор Луценко запевняє, що підозра затриманому агенту НАБУ є обґрунтованою.

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