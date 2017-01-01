Ситник розповів про «опір політичної еліти» антикорупційним органам

Для директора НАБУ прогнозовано, що обсяги чорного піару щодо Бюро ростуть

Голова Національного антиукоррупционного бюро України Артем Ситник назвав головні загрози для НАБУ. Зокрема, він відзначив «опір діючої політичної еліти антикорупційним органам». Про це Ситник розповів в інтерв'ю «Українським новинам». «Обсяги чорного піару щодо НАБУ ростуть, що прогнозовано. Адже у фокусі Бюро



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Артем Ситник

Для директора НАБУ прогнозовано, що обсяги чорного піару щодо Бюро ростуть

Голова Національного антиукоррупционного бюро України Артем Ситник назвав головні загрози для НАБУ. Зокрема, він відзначив «опір діючої політичної еліти антикорупційним органам».

Про це Ситник розповів в інтерв'ю «Українським новинам».

«Обсяги чорного піару щодо НАБУ ростуть, що прогнозовано. Адже у фокусі Бюро розслідувань - чиновники топ-рівня. І чим ближче ми до них підбираються, тим більше відчуваємо опір з їх боку, у тому числі і з залученням медійних ресурсів», - заявив він.

Також Ситник заявив про активні спроби маніпулювати громадською думкою з метою дискредитації діяльності НАБУ з боку опонентів.

«В даний момент їх (опонентів НАБУ, - ред.) зусилля сфокусовані на наших міжнародних партнерів. Але, на щастя, публікації в ЗМІ - далеко не єдине джерело, на підставі якого міжнародні партнери роблять свої висновки. З іншого боку, не можна не визнати, що зростання погроз на нашу адресу побічно свідчить про оцінку нашої роботи: якби ми нічого не робили, про нас ніхто б нічого поганого не писав», - сказав він.

Крім того, Ситник заявив про відсутність конфлікту між НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

«Це один з найбільш поширених мені питань під час інтерв'ю протягом останніх півтора років. Конфлікту немає. Але є спроби його роздути. Адже це на руку фігурантам наших розслідувань», - зазначив Ситник.

Як повідомлялося, у середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляли ЗМІ.

За їхніми даними, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела ЗМІ вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.

Вранці 30 листопада Національне антикорупційне бюро України заявило, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.

Після розмови з Луценком Ситник заявив, що ніхто з працівників НАБУ затриманий не буде.

Проте генпрокурор Луценко запевняє, що підозра затриманому агенту НАБУ є обґрунтованою.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома»: Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу