Ситуація щодо російського вторгнення в Україну 27 лютого

За поточну добу військові нанесли ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів

За поточну добу військові нанесли ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів

Сьогодні видалась важка доба для Сил оборони України

Станом на 21:00 окупанти продовжують обстріли практично по всіх напрямках лінії фронту. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Повітряні Сили протистоять агресору і в небі, і на землі. Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. Воїни Повітряних Сил мужньо дають відсіч агресору й у інших містах та військових гарнізонах», – йдеться у повідомленні.

За поточну добу бомбардувальна та штурмова авіація нанесла ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів.

Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували і знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.

Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі.

Підрозділами зенітних ракетних військ збито ворожі вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10.

«У черговий раз блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу «Bayraktar TB2», який завдав удару по колоні ЗРК «Бук-М1» коригованою авіаційною бомбою», – зазначили Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.