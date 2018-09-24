Сійярто: Будапешт заступиться за кожного члена «угорської меншини» на Закарпатті



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Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто

За словами Сійярто, останнім часом в Україні «посилилися антиугорські настрої»

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто пообіцяв, що після того, як до бази сайту «Миротворець» потрапили особисті дані чотирьох місцевих депутатів і заступник мера прикордонного міста Чоп – власників угорських паспортів із Закарпаття – Угорщина «заступиться за права кожного члена угорської громади на Закарпатті».

Як повідомляє «Радіо Свобода», Сійярто заявив у неділю в Будапешті, що його країна і надалі зацікавлена у добрих стосунках з Україною, однак не допустить, щоб образливі нападки сипалися на закарпатських угорців.

«Якщо українська сторона вишле консула (Угорщини – ред.), це не залишиться без відповідних заходів із боку угорської сторони, однак є надія, що цього можна уникнути», – сказав угорський міністр в аеропорту перед відльотом до Нью-Йорка, де Сійярто візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Політик підтвердив, що на полях асамблеї у вівторок зустрінеться зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним. За словами Сійярто, останнім часом в Україні «посилилися антиугорські настрої», що він пов’язує з підготовкою до проведення в Україні президентських і парламентських виборів.

Такі настрої, на думку міністра, проявилися в різних сферах: українські спецслужби почали активно займатися певними членами угорської спільноти на Закарпатті; в інтернеті з’явився заклик виступити проти осіб із подвійним громадянством; почастішали нападки на угорських дипломатів; неодноразово «запрошували на співбесіду» осіб, які беруть участь в економічних програмах за фінансування угорського уряду.

На думку Сійярто, минулого тижня події «зайшли дуже далеко». Міністр наголосив, що подвійне громадянство поширене в Європі, і якщо Україна «справді хоче рухатися в бік Європейського Союзу, не може ставити під сумнів таку інституцію».

«Угорщина, отже, зробить усе можливе заради добрих стосунків, проте стане на захист кожного члена угорської меншини і не допустить, щоб українці порушували найґрунтовніші дипломатичні засади», – підкреслив Сійярто.

Він додав, що Угорщина робитиме надалі те, що робила й досі – вдаватиметься до кроків, які сповільнюватимуть рух України у бік ЄС і НАТО.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною днями спалахнув черговий дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також він заявив що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

У СБУ заявили, що весь час публічно говорять про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.

Тим часом у базі сайту «Миротворець» почали з'являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті.

Маніпуляції та геополітичні ігри Будапешта можуть дорого коштуватимуть українцям угорського походження, оскільки закарпатці будуть першими, хто найбільше постраждає від зупинки євроінтеграційного поступу України, заявила віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.