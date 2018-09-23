В уряді заявили, що від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє тільки РФ



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Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе

За словами Климпуш-Цинцадзе, мова ультиматумів – це хибний шлях, якого ми всіляко прагнемо уникнути

Маніпуляції та геополітичні ігри Будапешта можуть дорого коштуватимуть українцям угорського походження, оскільки закарпатці будуть першими, хто найбільше постраждає від зупинки євроінтеграційного поступу України.

Про це написала у Facebook віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Економічний, соціальний розвиток Закарпаття - області, яка межує з чотирма країнами-членами ЄС – безпосередньо залежить від успішності європейської інтеграції України. Це - єдина українська область, де понад 90% експорту припадає на ЄС. Закарпатці будуть першими, хто найбільше постраждає від зупинки євроінтеграційного поступу України. Маніпуляції та геополітичні ігри Будапешта дорого коштуватимуть українцям угорського походження», - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що саме Угорщина вже тривалий час блокує діалог високого рівня в рамках Комісії Україна-НАТО, вона також стала єдиною країною ЄС, що проголосувала проти надання Україні нової програми макрофінансової допомоги.

За словами Климпуш-Цинцадзе, мова ультиматумів – це хибний шлях, якого ми всіляко прагнемо уникнути, а від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє лише Росія.

«На жаль, у Будапешті відмовляються чути наші заклики до конструктивного діалогу щодо всіх чутливих питань. Хочу підкреслити, суверенітет України - не може бути предметом компромісу чи якихось підкилимних домовленостей. Український народ щодня змушений платити за нього занадто високу ціну», - резюмувала вона.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною днями спалахнув черговий дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також він заявив що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

У СБУ заявили, що весь час публічно говорять про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.

Тим часом у базі сайту «Миротворець» почали з'являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті.