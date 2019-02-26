Скандал з Maruv: канал СТБ не поверне гроші глядачам, які відправляли смс



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Maruv: Я щиро дякую і ціную кожного, хто в мене вірив і голосував

Телеканал СТБ готовий підрахувати кошти, витрачені у фіналі глядачами на смс-голосування та направити їх на благодійність

Телеканал СТБ, який проводить Нацвідбір згідно з правилами, затвердженими Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ), пояснив, чому не поверне гроші глядачам, які відправляли смс.

«Телеканал СТБ готовий підрахувати кошти, витрачені у фіналі глядачами на смс-голосування та направити їх на благодійність», − йдеться у повідомленні СТБ.

Телеканал СТБ підкреслив, що голосування було чесним: «Всі чотири роки за чесністю голосування у Національному відборі слідкує незалежна аудиторська компанія PWC, представника якого всі бачили на сцені у фіналі».

На питання журналістів, чи буде СТБ проводити Національний відбір наступного року, на каналі відповіли: «Враховуючи ситуацію, що склалася, ми будемо розміркувати над тим, чи є нам сенс надалі приймати участь у проведенні Національного відбору на Євробачення».

Напередодні, канал СТБ пояснив, як скандальна співачка Maruv потрапила на відбір до Євробачення.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Довідка: Чотири роки телеканал СТБ проводить Нацвідбір згідно з правилами, затвердженими Національною суспільною телерадіокомпанією України. СТБ проводить відбір та його трансляцію за власний кошт. Три роки СТБ надавав підтримку переможцю Національного відбору. Ця підтримка, в тому числі, включала підготовку номеру та інше супроводження під час поїздки та його участі у конкурсі.