Скандал із «Новою поштою» та пенсіонером отримав продовження

У компанії, що проштрафилася, знайшли крайнього

Історія, як пенсіонер після інфаркту тягнув замість кур’єру «Нової пошти» на п’ятий поверх холодильник, отримала несподівану розв’язку.

Нагадаємо, нещодавно самотній пенсіонер із Нікополя замовив доставку холодильника. В умовах замовлення було чітко обумовлено, що кур'єри донесуть його до дверей, однак вийшло інакше, поділився історією блогер та журналіст Денис Гороховський на своїй сторінці в Facebook.

Гороховський написав, що замовлення привіз один єдиний кур'єр, який подзвонив пенсіонеру і заявив, що не зможе підняти холодильник самостійно на п'ятий поверх. Тому або той спуститься і допоможе тягти його до дверей, або він залишить його біля під'їзду.

Коли історія набула розголосу, «Нова пошта» вибачилася назвавши випадок неприпустимим.

У п'ятницю, 11 червня, Денис Гороховський на своїй сторінці в Facebook розповів, чим ця історія закінчилася:

«У той же день представники НП набрали пенсіонера і вибачилися перед ним. З моєю дружиною (замовлення оформляла вона і вона ж оплачувала доставку) зв'язався представник НП і радісно запевнив, що винний буде покараний. А тепер, увага, барабанний дріб: винним виявився кур'єр.

А покарання для нього буде визначати його пряме керівництво. Тобто людина, яка чи то не змогла адекватно побудувати логістичний процес, чи може банально вирішила заощадити і на доставку холодильника відправити одного кур'єра, а не двох, тепер буде карати того самого кур'єра».

Крім того, журналіст зауважив, що керівництво НП, яке публічно обіцяло повідомити його про результати свого розслідування, більше на зв'язок не виходило. Пан Гороховський зазначив, що він наразі консультується з юристами щодо оформлення юридичної претензії до НП щодо недобросовісно наданої послуги (НП кілька разів визнали цей факт і це задокументовано).

Із пенсіонером, який постраждав від дій НП, фатальних наслідків внаслідок дурості НП не сталося.

Зазначимо, що цієї весни «Нова пошта» підвищила тарифи. Компанія «Нова пошта» скасувала необхідність попереднього оформлення онлайн-заявки на сайті для відправлення міжнародних посилок у відділенні.