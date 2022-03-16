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    Думки вголос

    Росія швидко пройшла шлях від погроз НАТО до «не більше 2 кг макаронів в одні руки»

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

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    Черги стали звичною картиною для сучасної Росії - Росія швидко пройшла шлях від погроз НАТО до «не більше 2 кг макаронів в одні руки»
    Черги стали звичною картиною для сучасної Росії

    У Москві другу пачку гороху вже не продають. Хто хоче купити – купує двома чекам

    Мовою оригіналу

    Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений: «мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО» до «не больше двух килограммов макарон в одни руки!».

    В Приморье (РФ) ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по 2 кг в одни руки.

    В Москве (!) вторую пачку гороха не продают. Кто хочет купить – покупает двумя (!!) чеками.

    СПб. Сеть «Магнит». Все товары, которые продаются в штуках/упаковках – не более пяти штук в руки.

    В Волгограде сахара просто нет вторую неделю.

    А то ли еще будет!

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    Джерело: блог Антона Геращенко

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    Теги: росія НАТО путін путінський режим
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    Росія швидко пройшла шлях від погроз НАТО до «не більше 2 кг макаронів в одні руки»