Росія швидко пройшла шлях від погроз НАТО до «не більше 2 кг макаронів в одні руки»
У Москві другу пачку гороху вже не продають. Хто хоче купити – купує двома чекам
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Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений: «мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО» до «не больше двух килограммов макарон в одни руки!».
В Приморье (РФ) ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по 2 кг в одни руки.
В Москве (!) вторую пачку гороха не продают. Кто хочет купить – покупает двумя (!!) чеками.
СПб. Сеть «Магнит». Все товары, которые продаются в штуках/упаковках – не более пяти штук в руки.
В Волгограде сахара просто нет вторую неделю.
А то ли еще будет!
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Джерело: блог Антона Геращенко