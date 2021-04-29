Скандальна суддя часів Януковича повернулась на роботу в Печерський суд

Розглядати справи Царевич поки що не буде, але отримуватиме зарплату

Скандальна суддя Оксана Царевич повернулась на роботу в Печерський районний суд столиці після того. як її виправдав Верховний суд.

На сайті суду у списку суддів з'явилося її ім'я. Щоправда, наразі у Царевич відсутній власний кабінет. Оскільки у суді закінчилися п'ятирірічні повноваження, розглядати справи вона поки що не буде, але отримуватиме зарплату.

Нагадаємо, у березні Верховний суд скасував указ про звільнення скандальної судді часів Януковича. Оксану Царевич свого часу звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану.

29 вересня 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив Царевич за порушення присяги під час винесення рішень проти учасників Революції гідності.

У 2014 році Вища рада юстиції відкрила дисциплінарну справу проти Царевич, яка стосувалася переслідування активістів Автомайдану. Царевич неправомірно засудила як мінімум чотирьох людей, чиї автомобілі засвітились у поїздці Автомайдану в Межигірʼя 29 грудня 2013 року. Усі вони нічого не порушували. Рапорти поліції були сфальшовані.

У 2015 році Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Царевич від посади.

Суддя Царевич відома також тим, що входила в колегію суддів у першій справі Юрія Луценка. Вона також була слідчим суддею у справі про вбивство екс-нардепа Євгена Щербаня, де було пред'явлено звинувачення екс-прем'єрці Юлії Тимошенко, а пізніше відмовилася виносити рішення про арешт Олександра Єфремова.

Царевич звинувачувалась у винесенні свідомо неправочинного вироку, але у 2020 році Шевченківський районний суд Києва виправдав її.



